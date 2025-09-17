El budín de banana es el compañero perfecto para el mate de la tarde o el café de la mañana.

¿Antojo dulce sin culpas? Este budín de banana con harina de almendras, sin harina de trigo ni azúcar refinada, es furor en redes sociales. Una opción ideal para el desayuno o la merienda, cargada de sabor y nutrientes, con el toque irresistible de un ingrediente secreto: el dulce de leche sin azúcar.

En tiempos en los que la cocina saludable gana lugar en las mesas argentinas —y también en Instagram—, las recetas sin harinas refinadas ni endulzantes artificiales conquistan a quienes buscan opciones prácticas pero ricas. Este budín de banana, creado por la cocinera casera @sanocasero, combina lo mejor de dos mundos: el placer de lo dulce con la conciencia de lo sano.

El furor por el budín de banana no es nuevo: desde hace años es la opción favorita para aprovechar frutas maduras y reemplazar ultraprocesados. En Argentina, donde el consumo de harina y azúcar es históricamente alto, recetas como esta marcan un cambio de época al plantear placer sin excesos. El budín saludable es un símbolo de una cocina casera que no renuncia al sabor, pero abraza una mirada crítica sobre lo que ponemos en el plato.

Ingredientes del budín de banana sin harina ni azúcar

2 huevos.

2 cucharadas soperas de aceite.

1 banana madura pisada.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

150 g de almendras molidas (hasta harina).

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Chips de chocolate a gusto.

4 cucharaditas de dulce de leche sin azúcar.

Opcional: 70 g de azúcar mascabo.

La receta está pensada para un molde de budín chico; si usás uno grande, duplicá las cantidades.

Budín de banana.

Preparación paso a paso del budín de banana sin harina ni azúcar

En un bowl, batí los huevos junto al aceite, la banana pisada y el extracto de vainilla. Sumá la harina de almendras y el bicarbonato, integrando con movimientos envolventes. Incorporá los chips de chocolate. Volcá la preparación en un molde pincelado con aceite y agregá el dulce de leche sin azúcar. Llevá a horno precalentado: 15 minutos a 180 °C y luego 10 minutos más a 160 °C, hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio.

Consejos para que tu budín de banana sin harina ni azúcar quede espectacular