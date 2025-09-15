Receta de budín de mandarina: cómo hacerla fácil y rápido

El budín de mandarina es la opción dulce, práctica y económica.

En tiempos en los que la plata no alcanza y la pastelería de cafetería se vuelve un lujo, las recetas caseras recuperan protagonismo. El budín de mandarina aparece como ese comodín accesible que combina sabor, practicidad y un guiño a la memoria colectiva de la cocina hogareña argentina.

No hace falta ser repostero ni gastar fortunas en ingredientes importados: con un par de mandarinas y lo básico que tenés en la alacena, podés lograr un budín que rivaliza con los que se ven en los escaparates de las panaderías.

La mandarina: el secreto de un budín irresistible

El encanto de esta receta está en su protagonista: la mandarina. Se usa entera —con cáscara incluida— para lograr un sabor cítrico, fresco y vibrante que rompe con la monotonía de los clásicos budines de limón o vainilla.

Los ingredientes necesarios son mínimos:

Dos mandarinas enteras.

250 cc de aceite.

100 cc de agua.

Dos huevos.

200 g de azúcar.

400 g de harina.

El resultado: un budín húmedo, fragante y de textura perfecta, ideal para compartir en familia o sorprender a visitas inesperadas.

Paso a paso: cómo preparar el budín de mandarina

Procesar las dos mandarinas con el aceite y el agua hasta obtener una mezcla cremosa. En otro bowl, batir los huevos con el azúcar hasta que quede una preparación suave y clara. Unir ambas mezclas y agregar la harina de a poco, sin dejar de batir hasta que no queden grumos. Volcar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada (o con papel manteca para un desmolde perfecto). Llevar al horno precalentado a 160-180° durante unos 40 minutos, hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio.

Algunos consejos para un budín de mandarina perfecto