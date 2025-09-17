Receta sin azúcar de scones de limón: una delicia saludable para acompañar el mate.

Hay una receta sin azúcar para preparar unos deliciosos scones de limón, mucho más saludables que cualquiera que podés comprar en panaderías o en paquetes de galletitas, fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. No llevan nada de azúcar, pero podés endulzarlo con el endulzante que más te guste.

Las recetas sin azúcar se popularizaron mucho debido a la gran cantidad de personas con problemas de salud que no pueden consumir azúcar. Por otro lado, otras personas que no tienen problemas de salud están dejando de consumirla tan a menudo para llevar un estilo de vida más saludable.

Esta receta no solamente es más saludable que comprar unos scones ultra procesados, llenos de azúcar y conservantes, sino que además quedan muy ricos. La ralladura y el jugo de limón le dan un gusto intenso a limón, mucho mejor que cualquier producto comprado. Además, se hacen muy fácil en menos de una hora.

Receta de scones de limón sin azúcar, saludables y deliciosos

Ingredientes

250 gramos de harina leudante (o puede ser de trigo tradicional, integral, sin TACC libre de gluten, la que prefieras)

Endulzante a gusto (como eritritol, stevia o el edulcorante que tengas)

10 cucharadas de aceite

2 huevos

Jugo de 1 limón y su ralladura

Preparación