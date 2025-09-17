EN VIVO
Receta sin azúcar de scones de limón: una delicia saludable para acompañar el mate

Así es como podés preparar unos scones de limón sin azúcar, saludables y deliciosos para la merienda.

17 de septiembre, 2025 | 09.47

Hay una receta sin azúcar para preparar unos deliciosos scones de limón, mucho más saludables que cualquiera que podés comprar en panaderías o en paquetes de galletitas, fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. No llevan nada de azúcar, pero podés endulzarlo con el endulzante que más te guste.

Las recetas sin azúcar se popularizaron mucho debido a la gran cantidad de personas con problemas de salud que no pueden consumir azúcar. Por otro lado, otras personas que no tienen problemas de salud están dejando de consumirla tan a menudo para llevar un estilo de vida más saludable. 

Esta receta no solamente es más saludable que comprar unos scones ultra procesados, llenos de azúcar y conservantes, sino que además quedan muy ricos. La ralladura y el jugo de limón le dan un gusto intenso a limón, mucho mejor que cualquier producto comprado. Además, se hacen muy fácil en menos de una hora.

Receta de scones de limón sin azúcar, saludables y deliciosos

Ingredientes

  • 250 gramos de harina leudante (o puede ser de trigo tradicional, integral, sin TACC libre de gluten, la que prefieras)

  • Endulzante a gusto (como eritritol, stevia o el edulcorante que tengas)

  • 10 cucharadas de aceite

  • 2 huevos

  • Jugo de 1 limón y su ralladura

Preparación

  1. En un bol, mezclar la harina con el endulzante y agregar el aceite. Mezclar bien con las manos. Se tiene que formar una textura tipo arenosa.

  2. En otro bol, verter dos huevos, el jugo de un limón con su ralladura y batir muy bien. De a poquito, incorporar esta mezcla al otro bol en el que tenés la harina. Agregala lentamente mientras con la otra mano formás la masa. 

  3. Una vez que la masa esté bien formada y puedas agarrarla (si necesitás más harina, podés agregarle), la estirás con la ayuda de un palo de amasar.

  4. Con un cortante, formar círculos para darles forma y llevar al horno durante aproximadamente 25 minutos a 180°C aproximadamente.

  5. ¡Listo!

