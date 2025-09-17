Receta sin azúcar de scones de limón: una delicia saludable para acompañar el mate

Hay una receta sin azúcar para preparar unos deliciosos scones de limón, mucho más saludables que cualquiera que podés comprar en panaderías o en paquetes de galletitas, fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. No llevan nada de azúcar, pero podés endulzarlo con el endulzante que más te guste.
Las recetas sin azúcar se popularizaron mucho debido a la gran cantidad de personas con problemas de salud que no pueden consumir azúcar. Por otro lado, otras personas que no tienen problemas de salud están dejando de consumirla tan a menudo para llevar un estilo de vida más saludable.
Esta receta no solamente es más saludable que comprar unos scones ultra procesados, llenos de azúcar y conservantes, sino que además quedan muy ricos. La ralladura y el jugo de limón le dan un gusto intenso a limón, mucho mejor que cualquier producto comprado. Además, se hacen muy fácil en menos de una hora.
Receta de scones de limón sin azúcar, saludables y deliciosos
Ingredientes
-
250 gramos de harina leudante (o puede ser de trigo tradicional, integral, sin TACC libre de gluten, la que prefieras)
-
Endulzante a gusto (como eritritol, stevia o el edulcorante que tengas)
-
10 cucharadas de aceite
-
2 huevos
-
Jugo de 1 limón y su ralladura
Preparación
-
En un bol, mezclar la harina con el endulzante y agregar el aceite. Mezclar bien con las manos. Se tiene que formar una textura tipo arenosa.
-
En otro bol, verter dos huevos, el jugo de un limón con su ralladura y batir muy bien. De a poquito, incorporar esta mezcla al otro bol en el que tenés la harina. Agregala lentamente mientras con la otra mano formás la masa.
-
Una vez que la masa esté bien formada y puedas agarrarla (si necesitás más harina, podés agregarle), la estirás con la ayuda de un palo de amasar.
-
Con un cortante, formar círculos para darles forma y llevar al horno durante aproximadamente 25 minutos a 180°C aproximadamente.
-
¡Listo!