Tras darle los votos a Milei, Jaldo se mostró en contra de la derogación de las leyes de discapacidad y universidades

Con la complicidad de gobernadores aliados, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró dictamen de mayoría para presentar su Presupuesto 2026, que pretende votar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Luego de facilitarle el ajuste al presidente Javier Milei, el mandatario tucumano aseguró que el bloque Independencia va a votar en contra del artículo 75 y "a favor de la discapacidad y los fondos educativos”.

De acuerdo con el dictamen de la comisión de la Cámara baja, el proyecto también deroga la ley de Emergencia en Pediatría. Todas las normas fueron sancionadas por el Congreso de la Nación, vetadas por el mandatario libertario y vueltas a ser aprobadas por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos lo que hizo caer los vetos presidenciales.

El dictamen de la iniciativa de LLA, que incluyó modificaciones significativas, obtuvo 28 firmas, de las cuales seis fueron en disidencia: dos del PRO, una de la Unión Cívica Radical (UCR), una del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una del Innovación Federal y una de Elijo Catamarca, cuyos legisladores responden a Raúl Jalil. En tanto, la ley de Inocencia Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

Para asegurarse no solo el dictamen, sino los votos en el Congreso para los proyectos a tratarse en el mes de diciembre, el Gobierno nacional ya soltó la plata de coparticipación para las provincias de Catamarca y Tucumán. De cara al debate parlamentario, Jaldo recordó que el bloque (ahora integrado por Sergio Mansilla, Javier Noguera y Gladys Medina) ya había acompañado con su voto las normas que incluyen fondos para Discapacidad y las casas de altos estudios en instancias anteriores: “Ya hemos votado (a favor de) la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer”, sostuvo.

El mandatario precisó el rol institucional que ocupó el bloque tucumano en ambas cámaras y contextualizó la decisión política adoptada en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese sentido, destacó la presencia del espacio en las comisiones estratégicas del Parlamento, ámbito donde se definieron las principales normas de contenido económico y financiero.

“El rol que ha tenido el bloque Independencia es importante. Hemos logrado poner representantes en las comisiones más importantes, tanto de diputados como de senadores”, expresó Jaldo. A su vez, detalló que, pese a contar con tres diputados nacionales, "el bloque integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, mientras que en el Senado tuvo representación a través de la senadora Beatriz Ávila en la Comisión de Hacienda y Presupuesto".

Luego, el gobernador señaló que la postura adoptada respondió a una definición política clara y negó interpretaciones que pusieron en duda el compromiso de sus diputados con esas políticas públicas. “Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde. Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer”, aseguró.

Hospitales Universitarios con 30% menos de presupuesto

El Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reveló que los Hospitales Universitarios recibirán en términos reales un 30% menos de presupuesto según el proyecto para el año próximo. El organismo expresó su extrema preocupación por la propuesta del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso Nacional y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no docentes y científicos, que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

El recorte parte del dictamen parlamentario impulsado por el Gobierno para el Presupuesto Nacional 2026. De prosperar esta medida, se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA y que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.

El Consejo Superior alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario” y ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.