Golpazo a la ilusión de Canelo Álvarez en el boxeo después de lo que se filtró: "Nada más"

Boxeo: golpazo a la ilusión de Canelo Álvarez después de lo que se filtró

Después de su última derrota en septiembre del 2025, Saúl "Canelo" Álvarez tenía en sus planes regresar al boxeo para volver a ser protagonista arriba del ring. Sin embargo, en las últimas horas se encontró con un golpazo inesperado por una noticia que no pasó para nada inadvertida en su entorno. Es que, si algo deseaba el tapatío, era la oportunidad de una revancha contra Terence Crawford, el estadounidense que le arrebató todos los títulos de la categoría supermediano en Las Vegas.

Sin embargo, esto no sucederá a pesar de las ganas del nacido en Guadalajara que se preparaba para eso. De hecho, en los últimos días trascendieron los dichos de su entrenador Eddy Reynoso acerca de esta chance pensando en el 2026 y horas más tarde el púgil que lo venció en el Alliegant Stadium anunció su retiro del deporte de los puños. Esta novedad no sólo dejará a "Canelo" sin desquite, sino también le otorgará el derecho de intentar recuperar las que fueron sus coronas.

Impacto en el boxeo: Crawford anunció su retiro y dejó sin revancha a Canelo Álvarez

A través de un extenso video en sus redes sociales, el ahora excampeón del mundo se dirigió no sólo a sus fanáticos en el mundo, sino también al ambiente del boxeo. "Todos los boxeadores sabemos que llega este momento, pero no sabemos cuándo. Pasé toda mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dineros ni portadas. Sólo una sensación, esa que tienes cuando el mundo duda de ti pero sigues ahí, peleando y demostrando que todos están equivocados", sostuvo Crawford en el comienzo.

Por otro lado, el único tres veces campeón indiscutido de la historia -con los títulos de las 4 entidades en simultáneo- agregó que el "boxeo le dio todo", que peleó por su familia, su ciudad y el chico que fue con un par de guantes. "Le entregué al deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo y cada pedazo de mi corazón. Estoy en paz con lo que viene, llegó el momento". A su vez, agradeció a sus seguidores, haters y al mundo del boxeo por la confianza en él para llegar lejos y cerró: "Me aparto no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de irme por decisión propia. No es un adiós, es el final de un combate y el inicio de otro".

Después de la victoria contra Saúl "Canelo" Álvarez, Terence Crawford se retiró y lo dejó sin revancha

Por qué Canelo puede volver a pelear por los títulos que perdió con Crawford

Con el retiro de Crawford consumado, ahora el tapatío tiene una nueva oportunidad para volver a la primera plana más allá de que no lo enfrentará como quería. "Canelo" tiene contrato para tres peleas más en Arabia Saudita que debería respetar y los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) estarán vacantes. Por este motivo, en un futuro no muy lejano el oriundo de Guadalajara no sólo podría regresar, sino también pelear por ellos en los próximos meses.

¿Cuándo vuelve Canelo Álvarez al boxeo?

"En mayo no. Vamos a descansar y vamos a retomar en septiembre", lanzó Eddy Reynoso en diálogo con Azteca Deportes acerca del futuro del tapatío en el deporte de los puños. Así, el entrenador del púgil dejó en claro que habrá vuelta del exmulticampeón del mundo. Cabe destacar que también se recupera de una reciente operación que llevó a cabo semanas después de la última derrota y es otro de los motivos por los que se tomará unos meses más para volver.