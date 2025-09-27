Boxeo: otro golpazo para Canelo en el ranking mundial tras la derrota con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez sufrió un inesperado revés después de lo que fue la derrota ante Terence Crawford en la madrugada del pasado 14 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas. El mal momento del referente histórico mexicano del boxeo que perdió sus títulos mundiales de la categoría supermediano a manos del dueño de casa tiene que ver con la posición que ocupa entre las principales caras de la disciplina a nivel internacional y el lugar que ocupa hoy en día. Por supuesto, su flojo resultado significó un duro golpazo más para su exitosa carrera.

Mientras tanto, se espera que regrese al deporte de los puños a la brevedad, aunque no hay indicios de un posible rival o fecha para este compromiso. Cabe destacar que anteriormente subió a la división semipesado pero la experiencia no fue para nada buena cuando perdió con el ruso Dmitrii Bivol, por lo que sería una opción poco probable para el nacido en Guadalajara. En principio, tendrá que volver a subir en el ranking mundial donde quedó por detrás de otras figuras.

Canelo Álvarez cayó al décimo lugar del ranking mundial

Hasta hace pocos días, el tapatío estaba en lo más alto del ranking siendo uno de los campeones indiscutidos, pero la derrota contra Crawford lo condicionó y cayó al décimo puesto. En el mismo, organizado por la prestigiosa revista especializada en el boxeo The Ring, hay figuras de la talla de Oleksandr Usyk o Naoya Inoue y el primer lugar lo ocupa nada más y nada menos que el verdugo del mexicano, que se sumó a Bivol y a Floyd Mayweather como los que lograron vencerlo.

Lo que todavía no está definido hasta el momento es si habrá revancha para recuperar sus títulos de la categoría supermediano. Lo que sí es cierto es que todavía tiene contrato con el magnate saudí Turki Alalshikh para disputar un total de cuatro combates. Desde la firma en adelante, Canelo Álvarez enfrentó tanto a William Scull como al estadounidense, por lo que le quedarían dos compromisos más por delante. También surgió la chance de que se enfrente al influencer Jake Paul -sin fecha confirmada-, quien anteriormente venció a Mike Tyson y a Julio César Chávez Jr., pero que próximamente se verá las caras con el boxeador Gervonta Davis.

Saúl "Canelo" Álvarez cayó en el ranking mundial tras la derrota con Terence Crawford

Cómo está el ranking mundial de boxeo de la revista The Ring

Terence Crawford. Oleksandr Usyk. Naoya Inoue. Dmitry Bivol Artur Beterbiev. Jesse Rodríguez. Junto Nakatani. Shakur Stevenson. David Benavídez. Saúl "Canelo" Álvarez.

Las declaraciones de Canelo Álvarez sobre su derrota con Terence Crawford

"Todo me dio problemas, lo tiene todo. Sabíamos que era un gran boxeador e hice lo que debía hacer, lo intenté de todas formas. Entrené muy duro pero se merece todo el crédito. Hice lo mejor que pude pero no pude descifrar su estilo. A veces lo intentas pero tu cuerpo no puede más y esa es mí frustración. Tal vez pude descifrarlo, pero mí cuerpo no me dejó y tengo que aceptarlo", fueron las palabras con las que el tapatío reflejó su tristeza tras la derrota en Las Vegas.