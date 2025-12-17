Tenía cáncer: dolor por la muerte de un actor que brilló en los '70

Una triste noticia sacude al mundo del espectáculo y a los fanáticos de la ciencia ficción retro: un recordado actor murió este miércoles tras atravesar un cáncer

Gil Gerard, el actor que saltó a la fama mundial por interpretar al héroe espacial en la serie Buck Rogers en el siglo XXV, falleció a los 82 años. La confirmación llegó a través de su esposa, Janet Gerard, quien reveló los detalles de la dramática lucha final del artista.

Según informó la familia, Gerard murió en cuidados paliativos tras perder la batalla contra una "forma rara y viciosamente agresiva de cáncer". El desenlace fue impactante por su rapidez: "Desde el momento en que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana, pasaron solo días", explicó su esposa en un comunicado que conmovió a los seguidores del actor que brilló en la pantalla chica entre 1979 y 1981.

El actor dejó una huella imborrable en la cultura pop de los años 70. Su camino a la fama no fue tradicional: trabajaba como taxista en Nueva York para pagar las cuentas cuando un cliente le sugirió audicionar para una película. Sin embargo, su gran oportunidad llegó tras una aparición en La familia Ingalls, donde impresionó a Michael Landon, quien le abrió las puertas a los grandes estudios.

La despedida de Gil Gerard

Antes de partir, Gil Gerard dejó escrito un último mensaje para sus fanáticos, el cual pidió que fuera publicado póstumamente. En esas líneas, el actor reflexionó sobre su vida: "Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, la gente que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta sean profundamente satisfactorios". Para cerrar, el eterno Buck Rogers dejó un consejo y un saludo final a la altura de su personaje: "No pierdan el tiempo en nada que no los emocione o les traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos".