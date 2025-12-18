Antonio Alzamendi, gloria de River, destrozó a Marcelo Gallardo por el flojo 2025: "Dueño del club"

Alzamendi, gloria de River, destrozó a Gallardo por el flojo 2025

Antonio Alzamendi rompió el silencio días después de que la temporada de River Plate llegue a su fin con la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y apuntó contra Marcelo Gallardo. La gloria del "Millonario", que marcó el gol histórico en la Intercontinental de 1986 en Japón contra Steaua Bucarest de Rumania, habló con El Destape en el ciclo Cancha Embarrada y no se guardó nada. En una interesante entrevista, el exjugador uruguayo dejó varias declaraciones acerca del presente del club en el que se desempeñó durante varios años.

A su vez, el exhombre de Independiente no sólo habló del "Muñeco", sino también opinó acerca de Marcelo Bielsa y lo que vive la Selección de Uruguay a meses de jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El ídolo tampoco dejó afuera a Miguel Borja en medio de la incertidumbre sobre su posible llegada a Boca Juniors y lo apoyó si es que finalmente lo decide. Igual, sus declaraciones sobre el actual DT y su gestión fueron de las más relevantes de la nota.

Alzamendi rompió el silencio y lapidó a Gallardo por el flojo 2025 de River

"Que el técnico traiga los jugadores me parece lo justo. Ahora que se pase más de la raya, por ejemplo de que se habla de que es dueño del club... yo no sé si lo es, pero lo permiten. Si vos permitís que haga cosas en las que no están de acuerdo y no se sientan a hablar con él para decirle 'está bien que seas el técnico pero la estamos embarrando'...", esbozó el exjugador del "Millonario" con respecto al rol de la dirigencia para con el estratega.

A su vez, la gloria del club agregó: "El entrenador es que elije los jugadores y lo dijo Enzo (Francescoli) que está como mánager. Si fracasas pasa eso. Tiene una buena espalda, antes era Dios y ahora parece que fuera el Diablo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Sólo con ganar? River exige ganar, ganar y ganar. Lo mismo pasa en Boca, Racing o Independiente que lamentablemente no está bien".

Por otro lado, el autor de aquel emblemático gol en Japón, que hoy vive en su país natal aprovechando a pasar tiempo con su familia, insistió en su idea y añadió: "Cuando en River no se gana, fracasás. Si fuera otro técnico ya estaría afuera. A (Martín) Demichelis no lo perdonaron. Gallardo se lo merece y es un gran técnico, pero no siempre se gana. El fútbol tiene esas cosas y tenemos que entender que es así. Va a tener que ganar algo, si no se dan los resultados se tiene que ir".

Antonio Alzamendi tras marcar uno de los goles más importantes de la historia de River en la Copa Intercontinental 1986

La opinión de Alzamendi sobre la polémica por el posible arribo de Borja a Boca

"Lo veo como un jugador muy frío. Si elige ir a Boca no lo veo mal. El fútbol es un trabajo para muchos, yo soy de Peñarol y jugué en Nacional. Si no te quieren contratar, está bien que elija el cuadro que elija. El hincha no lo entiende y es lógico. No lo veo mal, hay jugadores como Ruggeri, Caniggia o Ruggeri. Si te dejan libre podés elejir el equipo que quieras", sostuvo Alzamendi y destacó que el "Colibrí" es un 9 de área que "Micho" supo aprovechar cuando dirigía a River.

El presentimiento de Alzamendi sobre Uruguay en el Mundial 2026 y su pensamiento sobre el cuestionado Bielsa

Sobre el final de la entrevista, el exfutbolista de River habló sobre el presente de la "Celeste" a pocos meses del comienzo de la Copa del Mundo y con el DT en la cuerda floja. Sin embargo, el uruguayo que sueña con dirigir fue más que claro: "Veo muy bien a Uruguay, me encanta Bielsa a pesar de que no lo conozco. Hay muchos que creemos en él y tenemos que tener mucha humilidad para reconocer a un gran entrenador y no darle tantos palos". "A veces, los que no están o no rinden le dan palos a un técnico que tendríamos que saber aprovecharlo. Puede ganar o perder, pero seguro que deja mucha enseñanza. Como dijo Forlán, el jugador tiene que jugar, no opinar si el técnico saluda o no", sentenció crudamente.