AUH y AUE: el Gobierno ya no requerirá la libreta sanitara como condición para el cobro

El Gobierno modificó el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) al incorporar un sistema de verificación automática de las condicionalidades sanitarias y educativas y habilitar el cobro mensual del 20% retenido de la AUH cuando esos requisitos estén acreditados. De este modo, ya no será necesaria la presentación de la libreta sanitaria para cobrar la totalidad del monto de la asignación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Se pagará mensualmente el 20% restante de la AUH

Hasta ahora, el 20% de la AUH se abonaba una vez al año, luego de que los titulares presentaran la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad. Con el nuevo esquema, ese monto podrá liquidarse de manera automática y mensual, siempre que la información enviada por el Ministerio de Salud a la ANSES permita verificar el cumplimiento de las condicionalidades.

En los casos en los que esa información no esté disponible, se mantiene la posibilidad de presentar la documentación en forma presencial o por los canales que determine la ANSES, aclara la resolución oficial.

De cualquier modo, esto implica que ahora el cruce de datos sobre la vacunación de hijos de los beneficiarios se hará de manera automática, por lo que ya no será necesario presentar la libreta sanitaria.

Asignación por Embarazo (AUE): cruce automático de datos sanitarios

La resolución también introduce cambios en la Asignación por Embarazo, al establecer que el 20% acumulado se podrá pagar en base a la información sanitaria que el Ministerio de Salud remita a la ANSES, sin necesidad de trámites adicionales, siempre que estén acreditados los controles médicos y la finalización del embarazo.

No obstante, se mantiene la obligación de acreditar el nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo dentro de los 12 meses, plazo tras el cual el derecho al cobro del monto retenido caduca automáticamente.

El cobro de la AUH en diciembre

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) inició el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

En este marco, durante diciembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,34%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente; tal como ocurre durante cada mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La medida, establecida mediante la Resolución 361/2025, busca ajustar los haberes de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsto por la ley.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 7 : 18 de diciembre

: 18 de diciembre DNI terminados en 8 : 19 de diciembre

: 19 de diciembre DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo