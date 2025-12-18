Impacto en River: Boca va a llamar a Borja para ofrecerle un contrato

El futuro de Miguel Borja sigue siendo una incógnita después de que el propio futbolista declare que no le cerraría las puertas a Boca Juniors si hay interés. Por supuesto, esto no sólo despertó la polémica entre los hinchas de River Plate, sino también causó un fuerte impacto en el "Xeneize" que hasta el momento no había avanzado sobre esta cuestión. Sin embargo, en las últimas horas se supo un detalle que no pasó para nada inadvertido en el equipo de La Ribera y que lo acerca cada vez más.

El "Colibrí" que levantó tres títulos con la camiseta del "Millonario" ahora sí está en el radar del elenco "Azul y Oro" para la temporada 2026 en la que además de los torneos locales jugará la Copa Libertadores. Leandro "Tato" Aguilera, periodista partidario del club, anticipó cómo tomaron estos dichos del delantero colombiano y cuál es el plan para el mercado de pases. Si bien dependerá de las negociaciones -el atacante tuvo otras ofertas-, lo cierto es que en Boca no pierden el tiempo y mucho menos después de lo sucedido con su compatriota Marino Hinestroza.

Boca va a llamar a Borja para que se sume tras su paso por River

"Si Miguel Borja no usó a Boca Juniors, con sus declaraciones, la dirigencia del Xeneize lo va a llamar para ofrecerle un contrato en el 2026", anticipó el movilero de TyC Sports, acerca de la idea de Juan Román Riquelme y compañía para con el jugador que dejará de pertenecer a River desde el próximo 31 de diciembre. Todo indica que, si el "Colibrí" dijo lo que siente con respecto a su futuro y no apunta a jugar en el Cruz Azul de México como se habló desde un principio, se podría calzar la 9 "Azul y Oro" que hoy viste Milton Giménez.

Un detalle no menor ante lo que sería la contratación del también colombiano Hinestroza es que Borja cuenta con la ciudadanía argentina y no ocupará el cupo de extranjero, por lo que la dirigencia podrá incorporarlo sin inconvenientes. Lo positivo es que, además, no tendrán que pagarle al rival de toda la vida porque el atacante llegaría en condición de libre ya que su vínculo culmina a fin del 2025. De esta manera, restará esperar lo que decida el delantero para lo que viene sabiendo que puede cruzarse de vereda en tan sólo unas semanas.

El posteo de Leandro Tato Aguilera sobre la chance de que Miguel Borja llegue a Boca

Los números de Borja en River

Partidos oficiales jugados : 159.

: 159. Goles : 62.

: 62. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Las declaraciones de Borja con las que le abrió las puertas a Boca

"No me pongas en esa situación. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír. Uno no puede cerrar las puertas. Ahora lo que estoy pensando es disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia, pero la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito“, señaló el "Colibrí" ante la consulta en ESPN F90. Por otro lado, su hermano sentenció: "Claro, hay que escuchar cuál es la oferta y qué dice Román...”.