En la jornada del miércoles, las autoridades encontraron a salvo en Chubut a María José San Martín, la joven policía que permaneció desaparecida durante cinco días, después de quedar varada en medio de una tormenta de arena. Estaba a unos 500 metros del vehículo que se le había quedado encajado, en la zona de Río Seco.

Algunas personas ya habían perdido las esperanzas de encontrar a la policía con vida. En medio de la emoción por el hallazgo feliz, un familiar de la joven contó las dramáticas circunstancias que atravesó María José para sobrevivir. Estuvo "cinco días sin agua, sin comida, caminando en la nada", expresó el familiar y valoró: "Que hoy aparezca con vida es un milagro. Uno no sabe qué se le cruza por la cabeza a una persona en una situación así”.

Sobrevivir en medio de condiciones extremas

Según explicó el familiar de la policía en diálogo con el medio ADN Sur, María José logró mantenerse con vida gracias a los conocimientos que adquirió durante su formación en la fuerza: “Se estuvo hidratando como pudo, con manteca de cacao y su propia orina. Son reflejos de alguien que sabe cómo actuar en situaciones límite, instintos de supervivencia”.

La fiscal a cargo de la investigación, Rita Barrionuevo, hizo una reconstrucción de los hechos previos a la desaparición de María José. De acuerdo a los testimonios, la joven policía y su camarada quedaron varadas en la zona de Río Seco cuando el auto Renault Logan en el que viajaban se encajó en la arena. Como no tenían señal en los celulares y estaban en una región que desconocían, decidieron avanzar a pie en busca de ayuda. Decidieron ir por caminos separados, pero en ese momento hubo una fuerte tormenta de viento que le tapó la visibilidad a María José y le impidió volver.

Su estado de salud después de la pesadilla

Después del hallazgo, las autoridades dieron una conferencia de prensa para brindar detalles del estado de salud de la policía desaparecida. El doctor del hospital de Sarmiento Francisco Ferrari explicó que estaba “estable, clínicamente bien”, teniendo en cuenta las condiciones extremas que debió atravesar.

También confirmaron que al momento del hallazgo presentaba una deshidratación leve y algunas lesiones menores, pero que los análisis de laboratorio y del chequeo general arrojaron resultados normales. Si continúa evolucionando de manera favorable, durante la jornada del jueves podrían darle el alta médica y así María José regresaría a su hogar.

La policía desaparecida fue encontrada caminando, intentando llegar a la ruta. “Lo primero que pidió fue agua. La vio un enfermero y de inmediato la trasladaron al hospital. Estaba deshidratada”, sintetizó la fiscal Barrionuevo en diálogo con TN.