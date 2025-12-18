Inventaron un juego de Navidad y se volvieron virales: la ingeniosa forma de hacer regalos y quedar bien con todos

"Regalo robado", el juego familiar de Navidad que se hizo viral en TikTok.

Cada Navidad surgen nuevas maneras de celebrar, pero este 2025 un juego inventado por una familia argentina dominó TikTok y las reuniones entre amigos. Se trata del Regalo robado, que lejos del tradicional amigo invisible o el intercambio de regalos clásico, es una dinámica que suma risas, estrategia y sorpresa a la hora de repartir obsequios bajo el árbol.

El “Regalo robado” es como una evolución del intercambio navideño, según la usuaria de TikTok @flormedinab, con instrucciones dinámicas que hacen que los regalos cambien de dueño varias veces a lo largo de la ronda. En lugar de simplemente dar y recibir, el juego incorpora acciones como robar, intercambiar o pasar regalos según consignas previas, generando momentos impredecibles y muchas carcajadas.

En qué se diferencia del amigo invisible y del “White Elephant”

Aunque está inspirado en tradiciones navideñas similares a juegos como el White Elephant o Dirty Santa, populares en Estados Unidos, el Regalo robado viralizado en TikTok recurre a cartas o papelitos con instrucciones específicas para mover los regalos. En otras palabras, cada turno puede obligar a intercambiar con alguien que cumpla una condición, robarle el obsequio a otro jugador o simplemente pasar el regalo a la derecha.

Este tipo de dinámicas, que ganaron protagonismo en 2025, eliminan la presión de elegir el regalo “perfecto” para una sola persona y transforman la entrega de presentes en un momento lúdico y participativo. El reglamento compartido por miles de çusuarios viralizados en TikTok combina consignas fijas con acciones sorpresivas. Uno de los ejemplos de cartas o instrucciones que pueden aparecer son el 2×1, donde un jugador roba dos regalos y le da uno al jugador al que se los quitó.

El reglamento del regalo robado, el juego que será furor esta Navidad.

Este fenómeno no solo refleja el deseo de diversión en época festiva, sino también la búsqueda de nuevas tradiciones que fortalezcan los vínculos familiares sin complicar los intercambios tradicionales. En un año donde los presupuestos modestos y el espíritu colaborativo son tendencia, el Regalo robado llegó para quedarse como una alternativa fresca y viral para celebrar juntos.

