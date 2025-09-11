TikTok Ad Awards Argentina: quiénes fueron los grandes ganadores

TikTok realizó en Buenos Aires la primera edición de los TikTok Ad Awards Argentina 2025, un evento que premió lo mejor de la creatividad y la efectividad publicitaria en la plataforma. La gala, organizada junto a Nielsen Company y conducida por Diego Leuco, distinguió a las marcas y agencias que mejor aprovecharon las dinámicas propias de TikTok para conectar con el público local.

La ceremonia contó con ocho categorías y consagró a Unilever como Mejor Anunciante y ZetaBé como Mejor Agencia, reafirmando la relevancia de la plataforma en el marketing digital argentino. Además, se presentó TikTok World, una iniciativa que apunta a potenciar a las marcas con inteligencia artificial, creatividad y comunidad, incluyendo la nueva herramienta Content Suite, diseñada para optimizar la búsqueda y el rendimiento de contenido orgánico.

Los ganadores de los TikTok Ad Awards Argentina 2025

El jurado de los TikTok Ad Awards estuvo integrado por 60 referentes, mayormente personalidades de la industria del marketing y la publicidad , influencers, creadores de contenido y periodistas, entre los que se encuentran Diego Leuco, Mai Pistiner y Berni Cella, entre otros.

But First, TikTok (Mejor campaña TikTok First): CeraVe + Wild Fi / Publicis con “Hidratando el algoritmo”.

Ready to Launch (Mejor campaña de Lanzamiento): Banco Galicia + Mercado McCann / Digital Soul con “Galicia Institucional - Ratón Pérez”.

Lo vi en TikTok (Mejor uso de la relevancia cultural): Visa + Creactive Hub / Starcom con “Subirse a TikTok, Garpa”.

Power to the People (Mejor campaña de Engagement con la Comunidad): Dove + VML Argentina / Initiative con “Al Verano Llegamos Todas”.

Feat. Creadores (Mejor colaboración con creadores): Banco Galicia + Nido by Super / Digital Soul Agency con “CARO PARDIACO by GALICIA”.

Born to Perform (Mejor campaña de Performance): Dexter + Orka con “Carrera por los descuentos”.

Lo veo, lo quiero (Mejor campaña Promocional): Mercado Libre + ZetaBé / Super / Medialab / Media Monks con “DULCE HOT SALE”.

Me comí un comercial (Mejor Creatividad Orgánica): Axe + CATCH / Initiative con “Más dulce que lo más dulce”.

Dove y VML Argentina se quedaron con el premio a la Mejor campaña de Engagement con la Comunidad.

TikTok World: innovación y marketing digital

Previo a la premiación, la plataforma presentó TikTok World, un encuentro que reunió a marcas, PyMEs, creadores e influencers para mostrar cómo la aplicación está revolucionando la forma de conectar con las audiencias. Allí se anunció la llegada de Content Suite, una herramienta basada en IA que permite detectar menciones orgánicas, analizar audiencias y potenciar campañas a través de Spark Ads.

Según datos oficiales, en el último año TikTok registró un crecimiento del 143% en la cantidad de anunciantes activos en Argentina, consolidándose como uno de los motores principales del marketing digital en la región.