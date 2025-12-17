Presupuesto 2026: tras quedar fuera del dictamen, La Rioja intentará revertir la exclusión de fondos en Diputados

El diputado nacional Sergio Casas, confirmó que los fondos extra destinados a La Rioja quedaron excluidos del dictamen de mayoría del Presupuesto Nacional 2026. La decisión generó un fuerte rechazo en el peronismo riojano, que anticipó que intentará revertir esta situación durante la sesión de este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se trata de recursos que históricamente compensan la quita del punto de coparticipación sufrida por la provincia en 1988 y que durante décadas fueron incorporados al presupuesto nacional. Desde La Rioja advierten que su exclusión profundiza un desequilibrio estructural en las finanzas provinciales y condiciona la ejecución de políticas públicas.

En relación al trabajo parlamentario, Casas detalló: "Se firmó el dictamen de mayoría, en nuestro dictamen contiene los fondos de La Rioja, la ley de discapacidad, el presupuesto universitario, los fondos de discapacidad y de obras públicas, pero en el mayoría no".

Desde una mirada crítica sobre el contenido del proyecto, el legislador expresó: "Ese dictamen de mayoría no contempla lo necesario, solamente tiene ajuste y más ajuste. Santilli y Martín Menem se mostraron predispuestos en la reunión con nosotros, pero no fue contemplado en la comisión. Vamos a intentar que se incorporen los fondos".

Finalmente, el diputado se refirió a antecedentes de asistencia del Tesoro Nacional y fijó una postura clara de cara al debate en el recinto: "Las ayudas del Tesoro Nacional fueron para La Rioja y Buenos Aires en su momento, ojalá puedan llegar de esa manera. A mi me convenceria que se reconozca el problema de fondo de La Rioja. No voy a votar nada que vaya en contra de los jubilados, de los docentes y de La Rioja".

Quintela reclama reconocimiento de fondos ante la Corte

Días atrás, La Rioja participó de una audiencia preliminar convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo histórico por el punto de coparticipación que la provincia perdió en 1988 y por la deuda de fondos extracoparticipables que ya no se envían desde el Poder Ejecutivo. El gobernador Ricardo Quintela pidió que la Corte se expida sobre la deuda que, según la provincia, la Nación mantiene con La Rioja, y señaló que corresponde incorporar de manera definitiva los fondos que fueron sustraídos.

Desde el gobierno provincial destacaron que el encuentro con autoridades nacionales marcó un avance institucional respecto de gestiones previas, ya que permitirá iniciar un diálogo técnico con equipos de Hacienda para debatir sobre el reconocimiento de la deuda por fondos que la provincia reclama hace años. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, afirmó que se trató de un “acto procesal” que abre la posibilidad de debatir formalmente en sede judicial lo que no se logró en la vía administrativa, y subrayó que se abordó tanto el punto de coparticipación como la deuda acumulada por los fondos extracoparticipables.

Sesión clave en Diputados por el Presupuesto

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 14 horas con el foco puesto en el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026, la denominada “ley de leyes”, junto con otros proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo. Además del presupuesto, en la agenda se incluyen iniciativas como la reforma tributaria conocida como Inocencia Fiscal y una normativa para asegurar la sostenibilidad fiscal y monetaria.

El oficialismo, que logró obtener dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda, busca convertir ese dictamen en media sanción durante la sesión especial de hoy. Ese avance en comisión contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y legisladores vinculados a diversas provincias, aunque el kirchnerismo y otros sectores impulsan propuestas alternativas al texto mayoritario.

La discusión en el recinto se da en un contexto de agenda legislativa intensa, con la reforma laboral y otros temas prioritarios también en debate en el Senado.