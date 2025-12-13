El Beto Márcico se metió en la polémica por lo que dijo Borja sobre Boca y se lo pidió a Riquelme: "necesita"

El Beto Márcico se metió en la polémica por lo que dijo Borja sobre Boca y lo pidió

Beto Márcico, leyenda de Boca Juniors, rompió el silencio después de que Miguel Borja hable en ESPN F90 sobre la chance de vestir la camiseta "Azul y Oro". El referente del elenco de La Ribera le pidió directamente a Juan Román Riquelme que contrate al atacante, quien no descartó esta posibilidad que se planteó en la señal de Disney. Por supuesto, sus declaraciones causaron impacto no sólo en el "Xeneize", sino también en el "Millonario" con el que todavía no culminó su vínculo que recién expira el 31 de diciembre.

El exjugador de Boca brindó una entrevista a FM Delta en la que analizó los dichos del "Colibrí" que tanto revuelo causaron. El "Beto" contó lo que le convence del delantero que tuvo un buen desempeño con Martín Demichelis a cargo pero no con Marcelo Gallardo. A su vez, aprovechó para aconsejar a Borja para que su arribo al club le "cambie la vida" como lo hizo con un exfutbolista de la Selección Argentina.

"Lo pedí hace rato. Hablé con Román hace como cuatro años y me preguntó entre Roger Martínez y Borja. Yo le dije Borja. Juega dentro del área, no va más allá de los vértices y Boca necesita eso, un goleador de ese nivel", esbozó el "Beto" acerca de la posibilidad latente de que el nacido en Tierralata se calce la camiseta del "Xeneize" en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, el propio atacante está en carpeta para ser refuerzo de otros clubes pero todavía no definió su futuro.

Por otro lado, Márcico aseguró que Borja "se fue maltratado de River y por algún motivo no está bien futbolísticamente, eso no viene solo". A su vez, insistió en que lo iría a buscar y le advirtió: "Venite Miguel. Boca te cambia la vida para bien, (Gabriel) Batistuta vino de River a Boca y fue goleador e ídolo". Ahora, la palabra final la tendrá el propio "Colibrí" después que se termine el vínculo contractual con el "Millonario".

Las declaraciones de Borja sobre su posible llegada a Boca

"No me pongas en esa situación. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír. Uno no puede cerrar las puertas. Ahora lo que estoy pensando es disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y para mi familia, pero la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito“, señaló ante la consulta en ESPN F90. Por otro lado, su hermano aseguró: "Claro, hay que escuchar cuál es la oferta y qué dice Román”.

Por último, el delantero analizó su última etapa en el "Millonario" donde las cosas no salieron del todo bien: "La idea de Marcelo era terminar bien y después de eso obviamente se abren y se cierran puertas. La verdad que no le hice ningún reproche, siempre fui muy respetuoso. Jamás le pedí que me deje jugar. Sí teníamos diálogos en los que me hablaba de conceptos futbolísticos, pero él toma las decisiones”.