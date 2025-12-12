Verano 2026 en Formosa: arrancan las Colonias de Vacaciones gratuitas y ya está abierta la inscripción

El Gobierno de la provincia de Formosa lanzó oficialmente la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta recreativa y gratuita destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años, que se desarrollará durante el verano en dos sedes: el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre. Las actividades comenzarán el 5 de enero y se organizarán en turnos de mañana y tarde, con cupos limitados y coordinación de equipos especializados.

Según se informó, la colonia ofrecerá espacios de juego, actividades deportivas, recreación al aire libre y uso de natatorios, con el objetivo de brindar contención, esparcimiento y hábitos saludables durante el receso escolar. Todas las actividades serán gratuitas para las familias formoseñas.

Para la inscripción, los adultos responsables deberán completar un formulario online disponible en el sitio oficial: formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano. También se podrá acceder al mismo formulario mediante un código QR difundido por las redes sociales oficiales, particularmente en una publicación de Instagram del Gobierno provincial.

En cuanto a la organización, el Complejo Paraíso de los Niños funcionará de lunes a viernes, en dos turnos: de 7.30 a 11.30 por la mañana y de 15.00 a 17.30 por la tarde. En tanto, el Parque Acuático 17 de Octubre abrirá de martes a viernes, únicamente en turno mañana, de 7.30 a 11.30.

Ambas sedes contarán con personal capacitado para garantizar la seguridad, el acompañamiento y el cuidado integral de las niñas y los niños participantes. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca asegurar un verano con opciones de recreación accesibles, organizadas y en entornos preparados especialmente para las infancias.

Qué visitar en Formosa estas vacaciones

La Reserva Natural Formosa, ubicada a pocos kilómetros del municipio de Ingeniero Juárez, se prepara para recibir a turistas durante la temporada de vacaciones de verano, con una variada oferta de actividades y mejoras en las instalaciones destinadas para uso y disfrute del público libre y gratuito.

Andrés Vidal, guardaparque del área protegida, confirmó en diálogo con el portal La Mañana Online que en los últimos meses se llevó a cabo un intenso trabajo de recuperación: “Estuvimos mejorando la zona de camping, los miradores, los senderos, y también los murales y esculturas para el disfrute de los visitantes”.

Entre las novedades más llamativas se encuentra la restauración de una escultura de yaguareté a tamaño real, realizada en fibra de vidrio por la artista Rosana Glücksberg. Otra pieza idéntica fue destinada al Parque Nacional Pilcomayo. Vidal destacó que la obra permite apreciar el tamaño real del felino, uno de los tres más grandes del mundo: “Es espectacular, súper recomendable para que los visitantes puedan comprender la magnitud del yaguareté de la región”.

En el área de camping, Glücksberg también intervino sobre los murales de los baños públicos. Uno de ellos represente el ambiente de duraznilla frecuentado por el yaguareté, en particular, el ejemplar fue identificado como Tanibuc, registrado por cámaras trampa y cuyo nombre fue escogido con participación de la comunidad.

El segundo mural reúne la flora y fauna característica de la reserva: aves, el emblemático tatú carreta y el oso hormiguero, entre otras especies. El guardaparque destaca la importancia de mostrar la riqueza natural de Formosa: “Cuando uno visita el área, es difícil percibir toda la biodiversidad, por eso la artista quiso reflejar en su obra lo que normalmente se puede ver en la reserva.”