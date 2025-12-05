Fixture de Uruguay en el Mundial 2026: grupo, rivales y fechas del equipo de Marcelo Bielsa

Grupo, rivales y posibles fechas para el Uruguay de Bielsa en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay es una de las naciones con más historia y peso en la Copa del Mundo, siendo una de las únicas ocho selecciones en haber conquistado el título, y destacándose por un inicio de siglo XX inigualable. La Celeste fue la anfitriona y la primera campeona de la historia del torneo en 1930, imponiéndose a su rival continental, Argentina, en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. Su segundo título llegaría dos décadas después en una de las mayores proezas del fútbol: el "Maracanazo" en Brasil 1950. En aquel torneo, Uruguay venció a la local Brasil en el partido decisivo del cuadrangular final, arruinando la fiesta en Río de Janeiro con goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia, en un hito que cimentó la mística y la famosa "Garra Charrúa".

A pesar de que el segundo título marcó el final de su era de grandes conquistas, la selección uruguaya ha mantenido una presencia competitiva, con un total de 15 participaciones (contando la de 2026). Tras el Maracanazo, la Celeste alcanzó el cuarto puesto en Suiza 1954 y en México 1970. Su resurgimiento más reciente se dio bajo la dirección de Óscar Tabárez en la llamada "Era del Maestro", culminando con otra destacada actuación en Sudáfrica 2010, donde nuevamente logró el cuarto lugar de la mano de figuras como Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, eliminando en el camino a Ghana en un dramático encuentro de cuartos de final. Ahora, sueñan otra vez de la mano del entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Los rivales de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo H

España.

Uruguay.

Arabia Saudita.

Cabo Verde.

España, el "cuco" en el grupo de Uruguay en el Mundial 2026.

¿Cuándo serían los partidos de Uruguay en el Mundial 2026?

Los encuentros del bicampeón del mundo serían el martes 16 de junio, el lunes 22 y el sábado 27 en Miami, Atlanta, Houston (todos de Estados Unidos) o Guadalajara (México).

