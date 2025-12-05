DT de Paraguay destaca grupo parejo en el Mundial; espera revancha ante EEUU

Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de fútbol de Paraguay disputará la primera fase del Mundial 2026 en un grupo parejo, aunque enfrentar a uno de los organizadores le exigirá una buena preparación, especialmente en el aspecto físico, dijo el viernes el director técnico del equipo, Gustavo Alfaro.

Paraguay debutará frente a Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles en el Grupo D, que también integran Australia y el ganador de uno de los repechajes europeos entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.

"Es un grupo parejo, me da la sensación de que más allá de los bombos, hay un nivel de paridad y competitividad bastante buenos", dijo Alfaro a la televisión paraguaya. "Sí (están) las cuestiones físicas y nosotros a eso le pusimos mucho énfasis con los jugadores".

El entrenador dijo que debutar ante uno de los organizadores demandará al equipo una preparación especial. Paraguay tiene como antecedente el partido amistoso en el que cayó ante Estados Unidos 2-1 en noviembre.

"Hay un montón de cosas que pueden ser diferentes (en el debut del Mundial) porque a ellos le faltaron jugadores y a nosotros también", dijo Alfaro.

Sobre Australia, señaló que tiene un fútbol similar al de Japón y Corea del Sur, selecciones a las que Paraguay enfrentó en otros amistosos en octubre. Con Japón empató 2-2 y con Corea del Sur, sufrió una derrota 2-0.

Más allá de los resultados, Alfaro dijo que confiaba en el trabajo y la "garra" de su formación.

"Somos un equipo que es como una piedra en un zapato, no podemos decir que le podemos ganar a cualquiera pero sabemos sí que le va a ser difícil a todos los equipos enfrentarnos".

Con información de Reuters