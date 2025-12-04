WhatsApp cambia para siempre: la función para los grupos que incorpora la app

La novedad de WhatsApp puede resultar útil para quien participa en grupos familiares, de trabajo, estudio o amigos: ya no será necesario etiquetar nombre por nombre para asegurarse de que todos vean el mensaje. Pero también genera dudas: ¿se va a usar demasiado? ¿Vas a recibir notificaciones constantes? Te contamos cómo funciona la nueva herramienta y qué hay que tener en cuenta antes de usarla.

Qué es la nueva función para grupos de WhatsApp

La herramienta añade la opción de escribir “@todos” para enviar un mensaje que llegue a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo.

En grupos pequeños, cualquier participante podrá usar la mención.

En cambio, en grupos más grandes (más de 32 miembros), solo los administradores podrán activar la etiqueta.

La idea es facilitar la comunicación cuando hay muchos participantes —para avisos importantes, recordatorios o mensajes que todos deben leer— sin tener que copiar nombre por nombre.

Qué significa para vos: ventajas y posibles molestias

Ventajas

Ayuda a asegurar que todos reciban el mensaje : útil si el grupo es muy activo o suele perderse información.

Facilita organización en grupos grandes: recordatorios, avisos, cambios de planes, anuncios rápidos.

Ahorra tiempo: un solo mensaje en lugar de mencionar individualmente a decenas de personas.

Lo que conviene tener en cuenta

Si el grupo es grande, la función quedará restringida a administradores. Así se evita spam, pero también puede limitar su uso.

En grupos con muchos miembros, recibir notificaciones masivas puede volverse molesto. Si sos admin, usala con moderación.

Aún no está claro cuándo se lanzará globalmente: por ahora se probó en versiones beta de Android.

Cómo activar o usar “@todos” cuando llegue

Cuando la función se implemente, vas a poder usarla así:

Entrá al chat grupal donde quieras usarla. Cuando quieras mandar un mensaje a todos, tipeá @todos (o seleccioná la opción correspondiente en el menú de menciones). Si el grupo tiene más de 32 miembros, solamente los administradores tendrán acceso a esa opción.

Este cambio en WhatsApp puede transformar la dinámica de muchos grupos: facilita avisos masivos y organización, pero también requiere cuidado para no saturar con notificaciones.