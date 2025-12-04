WhatsApp cambia para siempre: la función para los grupos que incorpora la app

La novedad de WhatsApp puede resultar útil para quien participa en grupos familiares, de trabajo, estudio o amigos: ya no será necesario etiquetar nombre por nombre para asegurarse de que todos vean el mensaje. Pero también genera dudas: ¿se va a usar demasiado? ¿Vas a recibir notificaciones constantes? Te contamos cómo funciona la nueva herramienta y qué hay que tener en cuenta antes de usarla.
Qué es la nueva función para grupos de WhatsApp
La herramienta añade la opción de escribir “@todos” para enviar un mensaje que llegue a todos los miembros de un grupo al mismo tiempo.
-
En grupos pequeños, cualquier participante podrá usar la mención.
-
En cambio, en grupos más grandes (más de 32 miembros), solo los administradores podrán activar la etiqueta.
La idea es facilitar la comunicación cuando hay muchos participantes —para avisos importantes, recordatorios o mensajes que todos deben leer— sin tener que copiar nombre por nombre.
Qué significa para vos: ventajas y posibles molestias
Ventajas
-
Ayuda a asegurar que todos reciban el mensaje: útil si el grupo es muy activo o suele perderse información.
-
Facilita organización en grupos grandes: recordatorios, avisos, cambios de planes, anuncios rápidos.
-
Ahorra tiempo: un solo mensaje en lugar de mencionar individualmente a decenas de personas.
Lo que conviene tener en cuenta
-
Si el grupo es grande, la función quedará restringida a administradores. Así se evita spam, pero también puede limitar su uso.
-
En grupos con muchos miembros, recibir notificaciones masivas puede volverse molesto. Si sos admin, usala con moderación.
-
Aún no está claro cuándo se lanzará globalmente: por ahora se probó en versiones beta de Android.
Cómo activar o usar “@todos” cuando llegue
Cuando la función se implemente, vas a poder usarla así:
- Entrá al chat grupal donde quieras usarla.
- Cuando quieras mandar un mensaje a todos, tipeá @todos (o seleccioná la opción correspondiente en el menú de menciones).
- Si el grupo tiene más de 32 miembros, solamente los administradores tendrán acceso a esa opción.
Este cambio en WhatsApp puede transformar la dinámica de muchos grupos: facilita avisos masivos y organización, pero también requiere cuidado para no saturar con notificaciones.