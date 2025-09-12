Receta sin azúcar y sin harina de postre Ferrero Rocher: queda exquisito y es saludable.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar un postre Ferrero Rocher, que además de ser una delicia, es saludable y podés consumirlo sin problemas. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien llevás una alimentación libre de harinas y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar. Además, es muy fácil de preparar.

La receta fue compartida por la nutricionista Ornella Pizzicatti y es ideal para saciar los antojos dulces sin comprometer tu salud. Aunque no lo creas, lo cierto es que se pueden preparar muchos postres deliciosos que a su vez no llevan nada de azúcar ni de harina, ideal para personas que sufren de problemas de salud, o bien para aquellas que no quieren consumir estos dos ingredientes.

Receta sin azúcar y sin harina de postre Ferrero Rocher

Ingredientes

2 galletas de arroz

100 gr de yogurt natural o griego

1 cucharadita cacao amargo

2 cucharadas de pasta de avellanas

Para la cobertura:

1 barra chocolate amargo para derretir

Avellanas a gusto

Preparación