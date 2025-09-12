EN VIVO
Receta sin azúcar y sin harina de postre Ferrero Rocher: queda exquisito y es saludable

Así podés preparar un postre Ferrero Rocher: delicioso, saludable y sin nada de azúcar ni harina.

12 de septiembre, 2025 | 10.16

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar un postre Ferrero Rocher, que además de ser una delicia, es saludable y podés consumirlo sin problemas. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien llevás una alimentación libre de harinas y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar. Además, es muy fácil de preparar.

La receta fue compartida por la nutricionista Ornella Pizzicatti y es ideal para saciar los antojos dulces sin comprometer tu salud. Aunque no lo creas, lo cierto es que se pueden preparar muchos postres deliciosos que a su vez no llevan nada de azúcar ni de harina, ideal para personas que sufren de problemas de salud, o bien para aquellas que no quieren consumir estos dos ingredientes.

Receta sin azúcar y sin harina de postre Ferrero Rocher

Ingredientes

  • 2 galletas de arroz

  • 100 gr de yogurt natural o griego

  • 1 cucharadita cacao amargo

  • 2 cucharadas de pasta de avellanas

Para la cobertura:

  • 1 barra chocolate amargo para derretir

  • Avellanas a gusto

Preparación

  1. Trozar las galletas de arroz y agregar el resto de los ingredientes.

  2. Por arriba agregar el chocolate derretido y avellanas picadas. Dejar enfriar en heladera y a disfrutar.

