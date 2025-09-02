Receta sin harina y sin azúcar de torta de yogur: lleva solo 3 ingredientes, saludable y riquísima

Existe una receta de torta de yogur sin harina y sin azúcar que es muy fácil de preparar. Además, se hace solo con 3 ingredientes y queda deliciosa. Las tortas de yogur no llevan harina de trigo tradicional, lo que es ideal para personas celíacas, sensibles al gluten o que no quieran comer harinas.
Este tipo de tortas quedan bien esponjosas y refrescantes, con la consistencia de un cheesecake. Además, al llevar yogur como ingrediente estrella, son altas en proteínas. Se hace en muy pocos minutos y podés hacerla tanto en horno como freidora de aire. La receta fue compartida por Puli Cocina, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales.
Receta de torta de yogur sin harinas y sin azúcar
Ingredientes
3 manzanas (se pueden reemplazar por peras o bananas)
3 huevos
300 gr de yogur griego sin azúcar
Preparación
Pelar y cortar las manzanas y procesar o licuar junto con los huevos y el yogur hasta que obtener una mezcla homogénea.
Verter en un molde forrado con papel manteca o de horno y cocinar en Horno a 200ºC por 40-45 minutos o en Airfryer a 200ºC por 20-25 minutos. Los bordes deben quedar compactos y el centro tierno.
Deja enfriar por completo y servir. Podés acompañar con salsa de dulce de leche sin azúcar o disfrutar solo.
¡Listo! Guardala en la heladera durante 2 horas para comerla bien fría.