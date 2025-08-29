Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales: como sushi, pero todo con verduras.

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso roll de vegetales, saludable y muy fácil de hacer. Queda con la misma forma de un sushi, pero está completamente hecho de vegetales, es alto en fibras e ideal para la salud intestinal. Si ya no sabés cómo incorporar verduras, esta receta te va a encantar.

Es perfecta para hacer en un almuerzo o cena y comer algo rico en un formato diferente, sin dejar de lado tu salud. La receta fue compartida por La Biblia Saludable, una cuenta de TikTok dedicada a compartir recetas ricas y sanas.

Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales

Ingredientes

2 zanahorias ralladas.

1 zapallito rallado.

2 huevos.

1 cebolla.

Sal a gusto.

100 g de queso rallado o en hebras, en la receta usan muzarella pero podés usar el que quieras.

1 cda de queso crema.

160 gr de atún al natural, pollo o lo que quieras.

50 gr de choclo.

1/2 palta.

Cilantro (opcional).

Rúcula (opcional).

Preparación