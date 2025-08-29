Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales: como sushi, pero todo con verduras

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso roll de vegetales, saludable y muy fácil de hacer. Queda con la misma forma de un sushi, pero está completamente hecho de vegetales, es alto en fibras e ideal para la salud intestinal. Si ya no sabés cómo incorporar verduras, esta receta te va a encantar.
Es perfecta para hacer en un almuerzo o cena y comer algo rico en un formato diferente, sin dejar de lado tu salud. La receta fue compartida por La Biblia Saludable, una cuenta de TikTok dedicada a compartir recetas ricas y sanas.
Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales
Ingredientes
2 zanahorias ralladas.
1 zapallito rallado.
2 huevos.
1 cebolla.
Sal a gusto.
100 g de queso rallado o en hebras, en la receta usan muzarella pero podés usar el que quieras.
1 cda de queso crema.
160 gr de atún al natural, pollo o lo que quieras.
50 gr de choclo.
1/2 palta.
Cilantro (opcional).
Rúcula (opcional).
Preparación
En un bol, mezclar las zanahorias, los huevos, la cebolla, el queso y la sal a gusto.
Verter en una sartén previamente engrasada y con tapa a fuego medio durante aproximadamente 8 minutos.
En otro recipiente mezclar el atún o pollo, el choclo, la palta y el cilantro con el queso crema.
Sacá la base que armaste de zanahoria y esparcí la mezcla sobre ella con una espátula o cuchara. Si querés, agregale rúcula.
Enrollá el roll y luego cortalo en varias rodajas.
¡Listo!