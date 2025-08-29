EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales: como sushi, pero todo con verduras

Así podés preparar un rico y saludable roll de vegetales, ideal para los almuerzos y cenas.

29 de agosto, 2025 | 10.42

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un delicioso roll de vegetales, saludable y muy fácil de hacer. Queda con la misma forma de un sushi, pero está completamente hecho de vegetales, es alto en fibras e ideal para la salud intestinal. Si ya no sabés cómo incorporar verduras, esta receta te va a encantar.

Es perfecta para hacer en un almuerzo o cena y comer algo rico en un formato diferente, sin dejar de lado tu salud. La receta fue compartida por La Biblia Saludable, una cuenta de TikTok dedicada a compartir recetas ricas y sanas. 

Receta sin harina y sin azúcar de roll de vegetales

Ingredientes

  • 2 zanahorias ralladas.

  • 1 zapallito rallado.

  • 2 huevos.

  • 1 cebolla.

  • Sal a gusto.

  • 100 g de queso rallado o en hebras, en la receta usan muzarella pero podés usar el que quieras.

  • 1 cda de queso crema.

  • 160 gr de atún al natural, pollo o lo que quieras.

  • 50 gr de choclo.

  • 1/2 palta.

  • Cilantro (opcional).

  • Rúcula (opcional).

Preparación

  1. En un bol, mezclar las zanahorias, los huevos, la cebolla, el queso y la sal a gusto.

  2. Verter en una sartén previamente engrasada y con tapa a fuego medio durante aproximadamente 8 minutos.

  3. En otro recipiente mezclar el atún o pollo, el choclo, la palta y el cilantro con el queso crema.

  4. Sacá la base que armaste de zanahoria y esparcí la mezcla sobre ella con una espátula o cuchara. Si querés, agregale rúcula.

  5. Enrollá el roll y luego cortalo en varias rodajas.

  6. ¡Listo!

