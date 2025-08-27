Receta sin harina y sin azúcar de alfajores proteicos: riquísimos para comer después del gimnasio.

Existe una receta sin harina y sin azúcar de alfajores proteicos que son perfectos para cuando volvés del gimnasio con antojo de algo dulce. Si querés comer más saludable sin renunciar a lo dulce, esta receta te va a encantar. Es sin TACC libre de gluten y keto.

La receta fue compartida por Santiago Repetto, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales. Son muy fáciles de hacer, quedan riquísimos y se hacen en minutos. Para reemplazar la harina vamos a usar harina de almendras, y para el relleno, en vez de dulce de leche, mantequilla de maní con proteína en polvo. Si no tenés proteína en polvo, podés reemplazar por leche descremada en polvo.

Receta de alfajores protéicos sin harina y sin azucar (para 3 o 4 alfajores grandes)

Ingredientes

Para las tapitas:

1 huevo

1 cda colmada de cacao amargo en polvo

1/2 taza de harina de almendras (o de avena, o la que uses)

1 cdita de polvo para hornear

Endulzante a gusto

1 cdita de extracto de vainilla

Para el relleno:

1/4 taza de mantequilla de maní

1/4 taza de proteína sabor vainilla, equivalente a 1 scoop (o leche en polvo descremada 1/4 taza)

Para la obertura:

Chocolate 70% cacao sin azúcar, 1 barrita para derretir

Preparación