Receta sin harina y sin azúcar de trufas de chocolate: se hacen en 1 minuto, saludables y deliciosas.

Existe una receta sin harina y sin azúcar de trufas de chocolate saludables que podés preparar muy fácilmente. Las trufas son un bocadillo ideal para cuando tenés ganas de picar algo dulce pero no tenés tanto tiempo para cocinar. Podés hacerlas y guardarlas en la heladera para cada vez que te den ganas de comer algo chocolatoso y saludable al mismo tiempo.

Estas trufas, que son una especie de bombones, solamente llevan tres ingredientes y se preparan en un minuto. Además, son sin TACC libres de gluten, ya que no llevan ni harina de trigo ni ningún otro tipo de harina, ni tampoco azúcar. La receta fue compartida por la influencer Puli Cocina, quien se dedica a compartir recetas ricas y saludables en su cuenta de TikTok.

Receta de trufas de chocolate, saludables y deliciosas

Ingredientes

1 banana

½ taza (60g) de coco rallado

2 cdas (20g) de cacao amargo

Opcional: chorrito de stevia o cualquier endulzante

Preparación