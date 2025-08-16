EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin harina ni azúcar: brownies de chocolate, deliciosos y saludables para la merienda

Así podés preparar unos deliciosos brownies saludables de chocolate, sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar.

16 de agosto, 2025 | 17.48

Existe una receta de brownies de chocolate sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar que es muy fácil de preparar y con pocos ingredientes. Si querés merendar o desayunar algo rico y saludable pero sin comer harina de trigo y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar. Además, se prepara con muy pocos ingredientes.

Las recetas sin harina de trigo y sin gluten son muy populares al día de hoy. Ya sea que seas celíaco, sensible al gluten, o bien quieras llevar una alimentación menos inflamatoria, esta receta te va a encantar. Esta receta fue compartida por Guada Arujo, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok.

En vez de harina de trigo, solamente vamos a utilizar cacao amargo en polvo, que se consigue en dietéticas. Para endulzarlo, podés usar stevia o algún endulzante de tu gusto. Si bien los ingredientes estrellas de esta receta son la banana y el cacao amargo, no te preocupes: la creadora de la receta aclara que no quedan con sabor a banana. Cuanto más maduras estén mejor, ya que más dulces van a ser.

Receta de brownies de chocolate sin harina y sin azúcar

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 1 banana pisada

  • 4 cdas de cacao amargo

  • 1 cdita de polvo para hornear

  • 6 nueces picadas

  • Endulzante a gusto (stevia es ideal)

MÁS INFO

Preparación

  1. En un bol, verter los huevos y la banana pisada. Añadir el endulzante de tu gusto.

  2. Sumar el cacao amargo, el polvo para hornear y las nueces picadas.

  3. Llevar a una placa para horno previamente enmantecada. Hornear a 180 grados por 35 minutos aproximadamente, o hasta que al pinchar la mezcla el tenedor salga seco.

  4. ¡Listo! 

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas