Receta sin harina ni azúcar: brownies de chocolate, deliciosos y saludables para la merienda

Existe una receta de brownies de chocolate sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar que es muy fácil de preparar y con pocos ingredientes. Si querés merendar o desayunar algo rico y saludable pero sin comer harina de trigo y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar. Además, se prepara con muy pocos ingredientes.
Las recetas sin harina de trigo y sin gluten son muy populares al día de hoy. Ya sea que seas celíaco, sensible al gluten, o bien quieras llevar una alimentación menos inflamatoria, esta receta te va a encantar. Esta receta fue compartida por Guada Arujo, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok.
En vez de harina de trigo, solamente vamos a utilizar cacao amargo en polvo, que se consigue en dietéticas. Para endulzarlo, podés usar stevia o algún endulzante de tu gusto. Si bien los ingredientes estrellas de esta receta son la banana y el cacao amargo, no te preocupes: la creadora de la receta aclara que no quedan con sabor a banana. Cuanto más maduras estén mejor, ya que más dulces van a ser.
Receta de brownies de chocolate sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
2 huevos
-
1 banana pisada
-
4 cdas de cacao amargo
-
1 cdita de polvo para hornear
-
6 nueces picadas
-
Endulzante a gusto (stevia es ideal)
Preparación
-
En un bol, verter los huevos y la banana pisada. Añadir el endulzante de tu gusto.
-
Sumar el cacao amargo, el polvo para hornear y las nueces picadas.
-
Llevar a una placa para horno previamente enmantecada. Hornear a 180 grados por 35 minutos aproximadamente, o hasta que al pinchar la mezcla el tenedor salga seco.
-
¡Listo!