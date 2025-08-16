Receta sin harina ni azúcar: brownies de chocolate, deliciosos y saludables para la merienda.

Existe una receta de brownies de chocolate sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar que es muy fácil de preparar y con pocos ingredientes. Si querés merendar o desayunar algo rico y saludable pero sin comer harina de trigo y azúcares refinadas, esta receta te va a encantar. Además, se prepara con muy pocos ingredientes.

Las recetas sin harina de trigo y sin gluten son muy populares al día de hoy. Ya sea que seas celíaco, sensible al gluten, o bien quieras llevar una alimentación menos inflamatoria, esta receta te va a encantar. Esta receta fue compartida por Guada Arujo, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok.

En vez de harina de trigo, solamente vamos a utilizar cacao amargo en polvo, que se consigue en dietéticas. Para endulzarlo, podés usar stevia o algún endulzante de tu gusto. Si bien los ingredientes estrellas de esta receta son la banana y el cacao amargo, no te preocupes: la creadora de la receta aclara que no quedan con sabor a banana. Cuanto más maduras estén mejor, ya que más dulces van a ser.

Receta de brownies de chocolate sin harina y sin azúcar

Ingredientes

2 huevos

1 banana pisada

4 cdas de cacao amargo

1 cdita de polvo para hornear

6 nueces picadas

Endulzante a gusto (stevia es ideal)

Preparación