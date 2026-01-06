Sorpresa desde España: Real Madrid va por 3 jugadores de la Selección Argentina

Sorpresa desde España: Real Madrid va por tres jugadores de la Selección Argentina.

La información que llega desde España sorprendió a todos en la Selección Argentina, ya que Real Madrid está interesado en tres jugadores de la "Albiceleste" como refuerzos en el próximo mercado de pases. Los protagonistas, talentosos mediocampistas, aparecen en la órbita del club liderado por Florentino Pérez y del equipo conducido por Xabi Alonso.

De acuerdo con la publicación del diario AS local, los elegidos en esta oportunidad son nada menos que Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Por supuesto, cada uno tiene un presente bien diferente y hay particularidades a analizar en cada situación. Lo que está claro es que el "Merengue" posee la liquidez suficiente para llevarse a cualquiera de los tres, más si se tiene en cuenta la probable venta de Vinicius Jr. por una fortuna en julio próximo.

Real Madrid tiene en la mira a Nico Paz, Mac Allister y Enzo Fernández

Paz

El talentoso mediocampista ofensivo de 21 años es el que más chances tiene de vestirse de blanco a partir de la siguiente temporada. Es que su gran nivel en Como de Italia reavivó el interés "Merengue", que haría uso de la cláusula de recompra. La misma le permitirá repatriarlo por apenas 9 millones de euros, cuando en el último curso alcanzó una cotización de 65 millones.

La jugada de prestarlo a algún club menor para que sumara rodaje le salió muy bien al cuadro de la capital española, que de esta manera podrá tenerlo entre sus filas por un valor bajo. La intención entonces es que integre el recambio ofensivo junto con otros jóvenes como su compatriota Franco Mastantuono, el turco Arda Güler y el marroquí Brahim Díaz.

Mac Allister

El volante de 27 años llegó a ser uno de los mejores del mundo en la campaña pasada con los colores de Liverpool de Inglaterra, aunque en el vigente curso bajó un poco su rendimiento. Así y todo, le marcó un golazo al propio Real Madrid para la victoria de los "Reds" por 1-0 en la vigente Champions League, por la fase de liga en Anfield Road. Sin embargo, su precio es altísimo: con un contrato hasta junio del 2028, la cláusula de rescisión con el vigente campeón de la Premier League asciende hasta los 85 millones de euros.

Mac Allister ya le marcó un gol a Real Madrid en esta Champions League.

Fernández

Con casi 25 años, el ex River Plate transita uno de los mejores momentos personales en Chelsea de Inglaterra. Si bien el equipo cayó en una gran irregularidad tras el título en el Mundial de Clubes y se acaba de quedar sin el entrenador Enzo Maresca, lo concreto es que en el plano individual el campeón del mundo sobresale porque es intenso, pisa el área rival, tiene un gran primer pase y hace goles. Es el eje y el corazón del equipo desde la mitad de la cancha. Su vínculo es hasta junio del 2032 y no lo dejarán salir por menos de 100 millones de euros.