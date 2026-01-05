Enzo Fernández hizo un gol agónico para el Chelsea y fue ovacionado de pie por los hinchas

Desahogo absoluto: Enzo Fernández le dio un empate clave al Chelsea en una de las últimas del partido.

A menos de tres minutos para que termine el tiempo adicionado otorgado por Michael Oliver en la victoria parcial del Manchester City ante el Chelsea por la fecha 20 de la Premier League, Enzo Fernández apareció una vez más para salvar a su equipo: el volante de la Selección Argentina empujó una pelota en el segundo palo tras un centro de Malo Gusto y decretó el empate definitivo en el Etihad Stadium. Durante el festejo, el ex River Plate se lanzó a la tribuna para abrazarse con los hinchas presentes, quienes minutos después le dedicaron una ovación de pie, una de las mejores desde su llegada al conjunto londinense.

El desahogo se pudo dar al minuto 94 del encuentro, luego de un duelo en el que los 'Blues' fueron dominados durante gran parte de las acciones por los dirigidos por Pep Guardiola, aunque lograron recuperarse en el tramo final. Tijjani Reijnders abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo con un gol que parecía sentenciar la victoria de los 'Citizens' pero que, gracias a Enzo, quedó en un empate que permitió disfrazar la regular actuación de sus compañeros. Con este resultado, el Chelsea quedó quinto en la misma línea de puntos que el Manchester United (31), mientras que el City (42) quedó como escolta a seis del líder Arsenal (48), que logró aumentar aún más la diferencia.

Las palabras de Enzo Fernández tras el empate por la salida de su DT: "Estoy triste"

El punto que rescató el conjunto londinense tuvo un gusto especial luego de la difícil semana que atravesó el club, con la repentina salida del entrenador Enzo Maresca el pasado viernes. "Es un momento difícil para nosotros. Enzo es un entrenador top. Claro que estoy triste por él. Pero es parte del fútbol y de la vida. Tenemos que seguir". declaró Fernández en diálogo con la cadena Sky Sports post partido.

El mediocampista de la 'Albiceleste' había también publicado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram horas después de que se diera a conocer la noticia de su despido. "Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa. Aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu Cuerpo Ténico, Willi, Dani, Robi, Marcos y Mickey. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo". De momento, el principal candidato a reemplazarlo es Liam Rosenior, quien actualmente está al mando del Racing de Estrsburgo en el que juegan Valentín 'Colo' Barco y Joaquín Panichelli.

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

142 partidos disputados.

23 goles.

25 asistencias.

Dos títulos: Conference League 2025 y Mundial de Clubes 2025.

Cuándo vuelve a jugar el Chelsea de Enzo Fernández en Premier League

Los 'Blues' tienen pocos días de descanso antes de su próximo cotejo: el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 16:30 horas en Argentina recibirán al Fulham en una nueva jornada del torneo local. El sábado 10 volverán a jugar nuevamente ante el Charlton, cuadro del Championship (segunda división inglesa), por la tercera ronda de la FA Cup.