Video: asistencia de Garnacho y golazo de Enzo Fernández para el Chelsea por Premier League

Enzo Fernández anotó un golazo para el Chelsea en el duelo ante Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League. A los 23 minutos del primer tiempo, el volante de la Selección Argentina recibió una asistencia por parte de su compatriota Alejandro Garnacho dentro del área y, tras una gambeta espectacular, soltó un potente remate que se colgó en el ángulo izquierdo del arquero. Al entretiempo, el conjunto londinense empata 2 a 2 y se mantiene quinto en el certamen inglés.

¿Cuándo juegan Chelsea y Bournemouth?

El partido entre Chelsea y Bournemouth por la Premier League se jugará este martes 30 de diciembre de 2025, a partir de las 16:30 horas (hora argentina) en el estadio Stamford Bridge de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

Chelsea vs Bournemouth: ficha técnica

Torneo: Premier League.

Premier League. Fecha: Martes 30 de diciembre de 2025.

Martes 30 de diciembre de 2025. Horario: 16:30 horas (Argentina).

16:30 horas (Argentina). Estadio: Stamford Bridge.

Stamford Bridge. Transmisión: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+.

Noticia en desarrollo...