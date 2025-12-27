Furor por el golazo con el que Nico Paz rompió un récord en el Como de Italia

El golazo récord de Nico Paz en el Como de Italia

Nicolás Paz volvió a ser figura para el Como de Italia en la fecha 17 de la Serie A. El joven crack de la Selección Argentina marcó un verdadero golazo para abrir el marcador de su equipo en la goleada 3-0 contra el Lecce, a los 20 de la primera mitad. Con este tanto, alcanzó una marca importante con dicha camiseta en comparación a la temporada pasada; donde también se destacó siendo una de las estrellas del elenco comandado por Cesc Fábregas.

El atacante de la "Albiceleste" recibió la pelota por parte del defensor oriundo de Kosovo Mergim Vojvoda y tras dejar un rival en el camino, buscó el arco desde media distancia. La pelota rozó en la espalda de un rival y entró por arriba del arquero Wladimiro Falcone.

Sin embargo, este tanto fue mucho más que el primero del cotejo -clave para mantenerse entre los primeros puestos de la tabla de cara a las copas internacionales del 2026-, ya que significó un nuevo logro para Paz que sigue sumando y hasta brindó una asistencia para el tercero.

El récord que alcanzó Nico Paz con su golazo en el Como de Italia

Nico Paz, que sueña con jugar el Mundial de Estados Unidos 2026, llegó a los seis (6) goles en 17 partidos con el Como en la presente temporada. Casualmente, entre 2024 y 2025 alcanzó la misma marca, pero en 35 compromisos disputados.

De esta manera, sigue cosechando éxitos en su joven carrera en el club italiano mientras el Real Madrid lo sigue de cerca y planea su repesca. Si bien su regreso al "Merengue" no será posible en este mercado de pases, es casi un hecho que lo será a mitad del año próximo.

Por qué el Real Madrid debe pagar para recuperar a Nico Paz

El Real Madrid podrá contar con la ficha de Nico Paz en un futuro, pero no será en el mercado de pases invernal del fútbol europeo.

Esto se debe a que el Como hizo colocar una cláusula de recompra que solo se activa en el final de cada temporada. Por ende, el jugador solo podrá ser transferido entre junio y julio. Además, se desprende que el valor de la ficha es de 9 millones de euros.

Nico Paz marcó un golazo para el Como de Italia

Por otro lado, los comentarios que llegan desde Europa señalan que el argentino había dado el permiso para que los clubes comiencen a definir su salida. No va a presionar para irse en la mitad de la temporada, pero si sucede es porque el conjunto español colocó más dinero del que se esperaba con el fin de acelerar su contratación.

Cabe señalar que el apuro del Real Madrid se encuentra alentado no solo porque Nico Paz es un jugador con una enorme evolución, versatilidad y madurez, sino porque también está en el radar del Milán.

Los números de Nico Paz en el Como de Italia