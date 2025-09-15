Video: Nico Paz deslumbró con otro golazo en la Serie A de Italia para el Como 1907.

Nico Paz sigue deslumbrando con su gran nivel en el fútbol europeo: el joven volante de 21 años, quien es una de las grandes promesas de la Selección Argentina e integró las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, convirtió un golazo para adelantar al Como 1907 en el duelo frente a Genoa por la tercera fecha de la Serie A. El mediocampista albiceleste recibió una asistencia de Álvaro Morata, se sacó a dos marcas de encima con un giro a pura técnica y soltó un remate cruzado infernal que resultó inatajable para el arquero Nicola Leali. Con este resultado parcial, el conjunto dirigido técnicamente por Césc Fábregas alcanza las seis unidades y se mete en los puestos de clasificación a competencias internacionales.

No es la primera vez que el futbolista del combinado nacional es importante para su equipo en el arranque de esta nueva temporada: en la primera jornada, en lo que fue triunfo por 2 a 0 ante Lazio, aportó una gran asistencia para dejar solo frente al arquero al griego Anastasios Douvikas, quien rompió el cero. Pocos minutos después, él mismo se encargó de sellar el resultado final con un gran tiro libre que ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa.

Las estadísticas de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 46.

: 46. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024 con el Real Madrid.

Dónde nació Nico Paz y su historia

Nico Paz nació un 8 de septiembre de 2004 en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la provincia homónima, en España. Es hijo del argentino Pablo Paz, un ex futbolsita surgido de Liniers de Bahía Blanca y con debut en primera en Newell's Old Boys, que jugó el mundial 1998 con la Selección Argentina y se radicó en tierras españolas, después de haber trasferido al Tenerife en 1997.

Sus inicios como jugador fue en el Atlético San Juan, club del barrio de María Jiménez, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal. Posteriormente pasó al C.D. Tenerife y de ahí fue fichado por la base del Real Madrid Club de Fútbol. Ha pasado por todas las categorías del Real Madrid desde Infantil "B" hasta el Castilla. Finalmente, debutó un 8 de noviembre de 2023 en un partido oficial con el Real Madrid sustituyendo a Federico Valverde en el minuto 77' en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting de Braga.