Dibu Martínez impactó en Premier League: salvó al Aston Villa de otra derrota

Dibu Martínez y una actuación brillante en Premier League: el arquero de la Selección Argentina salvó al Aston Villa.

Emiliano "Dibu" Martínez regresó a la Premier League, tras su actividad con la Selección Argentinaa, y tuvo una actuación impactante en el fútbol inglés. El arquero campeón del mundo dejó atrás la frustrada transferencia al Manchester United y salvó al Aston Villa de la derrota ante el Everton.

El inicio de temporada de "Los Villanos" no es el esperado. En cuatro fechas disputadas, los dirigidos por Unai Emery no marcaron goles y se ubican en zona de descenso, luego de dos caídas y dos empates, uno de ellos en la tarde de este sábado. Sin embargo, el resultado ante los de Liverpool finalizó en cero gracias a la brillante tarde de "Dibu", que se lució bajos los tres palos.

A los 15 minutos de la primera parte, el Everton tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador. Después de una serie de rebotes dentro del área, Jack Grealish, exdelantero de Macnhester City, empalmó una volea de derecha "venenosa", pero Martínez, a puro reflejo y después de un pique, puso el pie y de milagro evitó el 0-1.

Ya a los 16, pero del complemento, el marplatense volvería a dejar en evidencia su gran momento con una doble atajada. Después de un centro cruzado, el surgido en Independiente primero desvió un balón complicado y, tras el rebote, llegó a puntear la pelota cuando el delantero estaba solo para empujar la pelota al gol.

Pero no fue lo último del portero en el Hill Dickinson Stadium. A los 25, luego de un gran centro de Grealish desde la izquierda, el defensor Michael Kean desvió con la cabeza en el primer palo y Martínez, otra vez, sacó la pelota al córner con una reacción impresionante.

El Aston Villa aguantó hasta el final los embates del local y se llevó un empate sufrido que, si bien no le permite salir del fondo de la tabla, al menos pudo rescatar un punto. En la próxima fecha, el conjunto del argentino visitará, por la quinta jornada, al recién ascendido Sunderland.

Por qué Dibu Martínez no fe transferido al Manchester United

Cuando parecía que los "Diablos Rojos" se llevaban como refuerzo al arquero de 32 años, multicampeón con el seleccionado argentino, finalmente se decidieron por contratar en su posición al belga Senne Lammens, del Royal Antwerp de su país.

El entrenador de los "Villanos", el español Unai Emery, volverá a contar con el guardavalla marplatense una vez que termine el mercado. Cuando le preguntaron por el ex Getafe en la última presentación, simplemente el técnico se limitó a responder con el nombre de su reemplazante: "Bizot. Marco Bizot... Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

