¿Compañero de Mauro Icardi? La respuesta de Dibu Martínez a Galatasaray

El Dibu Martínez podría irse a Turquía con Icardi

Una de las novelas del mercado de pases en Europa fueron las idas y vueltas que Manchester United tuvo con Emiliano "Dibu" Martínez, pero que culminó con un final negativo porque se inclinaron por otra opción. Aunque el arquero tiene una propuesta más que interesante para marcharse a Galatasaray de Turquía, donde Mauro Icardi es la gran figura.

En el comienzo de septiembre, el conjunto inglés decidió que no avanzará en las charlas que estaba manteniendo con Aston Villa para quedarse con los servicios del arquero argentino. Esto es producto de que se inclinó por Senne Lammens, que se encontraba en Royal Antwerp de Bélgica. Una operación que despertó bastante enojo entre los hinchas, porque terminaron pagando 21 millones de euros cuando el guardián de la Argentina dispone de un valor de 35 millones.

Con el paso de las horas, se conoció que el Galatasaray estaba dispuesto a avanzar de manera oficial para quedarse con la ficha del Dibu Martínez. Se llegó a mencionar una propuesta de 25 millones de euros más un extra en concepto de objetivos fáciles de cumplir que iban a quedar exentos de impuestos y que permitía aumentar el margen de ganancia. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

"Hicieron una oferta, pero tengo entendido que no es una opción para él y que la va a rechazar. La opción más factible es que se quede en el Aston Villa", expresó Gastón Edul en su cuenta de X (ex Twitter). Una liga que es reconocida por ofrecer elevados salarios, como el que Icardi percibe, sin embargo dispone de un nivel competitivo bajo en relación con lo que el fútbol inglés presenta fin de semana tras otro.

El hecho de que "Dibu" Martínez decida permanecer en la Premier League no es un detalle menor, porque todavía quedan algunos mercados internacionales que se encuentran abiertos. No obstante, el nivel de Europa es más preponderante y esto genera que un posible llamado desde Medio Oriente sea inmediatamente descartado.

¿Nunca hubo acuerdo con Manchester United?

Los trascendidos señalan que el Manchester United tenía un acuerdo en lo salarial con "Dibu" Martínez desde hace varios días, pero que faltaba uno que se diera con el Aston Villa. Acá se dio el gran problema que impidió traspaso. De un lado consideraron demasiado caro pagar más de 30 millones de euros por un arquero y del otro entendían que se estaban llevando a una figura de primer nivel y vigente campeón del mundo.

Dibu Martínez, clave en la clasificación de River

La gran figura ante Unión de Santa Fe fue Franco Armani que contuvo dos penales y que entregó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Esto expone un cambio en su condición de que ser un arquero que no sabía contener remates a uno que adivina los palos y transmite una seguridad tremenda para con sus compañeros.

"Todos los años que estuve en la Selección Argentina aprendí mucho de Dibu. Estoy agradecido porque sé que me sigue todos los partidos", expresó en charla con TyC Sports. En la previa del remate de Valentín Frascendini, el Pulpo se acercó, le dio la pelota en la mano y le pidió que tenga "Ojo". Algo que el Dibu Martínez hizo durante el Mundial del 2022 para generarle cierta intimidación a cada uno de sus adversarios.