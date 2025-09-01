La altura de Dibu Martínez: cuánto mide el histórico arquero de la Selección Argentina

Dibu Martínez con la camiseta de la Selección Argentina.

Pensar en Emiliano "Dibu" Martínez es sinónimo de Selección Argentina. Arquero nacido en la ciudad de Mar del Plata y formado en las inferiores de Independiente de Avellaneda, tuvo que recorrer un largo camino de lucha a lo largo de su carrera, con largos períodos sentado en el banco de suplentes del Arsenal de Inglaterra, hasta poder demostrar todo su potencial. Y en pocos años se convirtió en uno de los mejores arqueros del mundo y una leyenda futbolística del país.

Es imposible no acordarse de la atajada a Kolo Muani en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando se piensa en el "Dibu". O en los penales tapados en series claves para la Selección como contra Francia y Países Bajos en la cita mundialista, o la tanda contra Colombia en la Copa América 2021, con el famoso "mirá que te como hermano" lanzado a Yerry Mina, que lo catapultaría a la escena grande popular argentina.

Cuánto mide Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez mide 1,95 metros.

La historia de Dibu Martínez

El histórico arquero comenzó en el fútbol marplatense y, tras no quedar en pruebas de Boca y River, finalmente fichó con 13 años en Independiente. Allí le tocó compartir en los 2000 una camada de arqueros de alto nivel en el club, con el también marplatense "Ruso" Rodríguez, Adrián Gabbarini, Fabián Assman y Oscar Ustari, al que también se puede sumar al fallecido Emiliano Molina. Todos arqueros que o pasaron por selección juvenil o lograron trazar una carrera buena. El encargado principal en la formación era "Pepé" Santoro, gloria del Rey de Copas.

Dibu Martínez en Independiente.

En 2009 el Arsenal mostró interés en él, tras su participación con la selección argentina sub-17 en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2009.​ Fue comprado a Independiente en abril de 2009 (a los dieciséis años) por una suma cercana a los 500 mil euros por el 65 % de su pase. A partir de allí, comenzó un largo período de lucha por consolidarse en los Gunners, al tener por delante a arqueros como Manuel Almunia, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny y Vito Mannone, entre otros.

Dibu Martínez en Arsenal.

Luego de dos años en la reserva del Arsenal, en mayo de 2012 fue prestado al Oxford United, para disputar un partido de los playoffs para el ascenso a la League One. El 15 de octubre de 2013 Martínez fue cedido a préstamo al Sheffield Wednesday de la Championship inglesa. En 2015 pasó a Wolverhampton Wanderers, en 2017 al Getafe y en 2019 al Reading. Todo esto, con regresos en el medio al Arsenal, donde pudo finalmente conseguir titularidad en 2020 por la lesión de Leno.

Transferencia a Aston Villa y consolidación de Dibu Martínez

El Dibu Martínez con la camiseta de Aston Villa, un antes y un después en su carrera.

El 16 de septiembre de 2020 fue traspasado al Aston Villa, otro club de la Premier League, en una operación que alcanzó los veinte millones de libras. Allí se convirtió en titular indiscutido y esto le valió llegar a la Selección mayor, donde a partir de la Copa América 2021 se consolidó de titular y no salió más. Consiguió en el medio clasificar a Champions League y ganar muchos campeonatos con la albiceleste.

Todos los títulos del Dibu Martínez con la Selección Argentina