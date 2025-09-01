Giro inesperado de última hora para Dibu Martínez: la decisión final de Manchester United

Giro inesperado con el futuro de Dibu Martínez en Inglaterra.

Emiliano "Dibu" Martínez no jugó en el último partido de Aston Villa de Inglaterra por las negociaciones de última hora con Manchester United, sobre el cierre del mercado de pases en Europa. Cuando parecía que los "Diablos Rojos" se llevaban como refuerzo al arquero de 32 años, multicampeón con la Selección Argentina, finalmente se decidieron por contratar en su posición al belga Senne Lammens, del Royal Antwerp de su país.

Por lo tanto, ahora se abre un panorama de completa incertidumbre para el ex Arsenal, ya que fue marginado temporalmente por el club de Birmingham y tampoco será fichado por el United, de acuerdo con la información del periodista Gastón Edul. Por el momento, todo indica que el entrenador de los "Villanos", el español Unai Emery, volverá a contar con el guardavalla marplatense una vez que termine el mercado. Cuando le preguntaron por el ex Getafe en la última presentación, simplemente el técnico se limitó a responder con el nombre de su reemplazante: "Bizot. Marco Bizot... Marco Bizot. Se terminó el tiempo".

Mientras, el surgido en Independiente viajará en estas horas rumbo a Ezeiza para entrenarse con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Incluso, todo indica que será titular en la "Albiceleste" en los últimos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: frente a Venezuela como local y Ecuador de visitante.

Dibu Martínez, finalmente, no iría a Manchester United.

Las estadísticas de Dibu Martínez en Aston Villa

213 partidos oficiales desde septiembre del 2020.

257 goles recibidos.

70 vallas invictas.

23 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos conseguidos.

Dibu Martínez, en la lista de Scaloni para el final de las Eliminatorias