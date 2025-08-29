No es Garnacho: la nueva joya argentina que busca el Chelsea de Enzo Fernández.

Después de ser campeón del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, el Chelsea aceleró con todo en el mercado de pases y después de llegar a un acuerdo para el arribo de Alejandro Garnacho proveniente del Manchester United, ahora van por otra joya de la Selección Argentina para ser compañero de Enzo Fernández. Si bien el "Bichito" todavía no selló su nuevo vínculo, se estima que lo hará en las próximas horas por un total de 55 millones de dólares. Mientras tanto, los "Blues" trabajan para cerrar a Facundo Buonanotte.

El volante santafesino de 20 años surgido de Rosario Central que actualmente se desempeña en el Leicester City de Inglaterra -pertenece al Brighton- es el apuntado por Enzo Maresca para fortalecer su mediocampo. Es que, en la actual temporada en la que acumulan 4 puntos en la Premier League, el equipo de Londres no sólo disputará los torneos domésticos, sino también la UEFA Champions Leauge. Por este motivo, el DT busca al joven que ya tuvo rodaje en la "Albiceleste" a nivel juvenil y debutó con la Mayor en 2023.

El Chelsea de Enzo Fernández, a un paso de cerrar a Buonanotte

"Exclusiva. El Chelsea está trabajando para fichar a Facundo Buonanotte procedente del Brighton. Negociaciones en marcha con Brighton por talento argentino en la lista de varios clubes de Reino Unido, Borussia Dortmund y más. Trato cerrado", escribió el periodista Fabrizio Romano acerca de las charlas para cerrar al nacido en Pérez, Santa Fe. De esta manera, sería su tercer club en Inglaterra donde ya suma más de 80 partidos disputados desde su arribo a principios del 2023.

Posteriormente, el experto en mercado de pases amplió la información y lanzó: "Más sobre Facundo Buonanotte y la historia exclusiva del Chelsea. El acuerdo está 100% cerrado, ha aceptado la propuesta. Los clubes están en conversaciones muy avanzadas para estructurar un acuerdo con un préstamo inicial". De esta manera, es posible que el volante sea nuevamente cedido como sucedió con el Leicester City hasta hace poco, pero en esta ocasión para jugar en los "Blues", afrontar no sólo la Premier, sino también ir por la "Orejona".

Facundo Buonanotte, cerca de ser refuerzo del Chelsea.

Los números de Facundo Buonanotte en su carrera

Clubes : Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra.

: Rosario Central; Brighton, Leicester City y Chelsea de Inglaterra. Partidos oficiales jugados : 119.

: 119. Goles convertidos : 15.

: 15. Asistencias: 7.

El fixture del Chelsea en la Premier League