Scaloni "cortó" a dos jugadores de la Selección Argentina: lista final vs. Venezuela y Ecuador

La lista final oficial de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador.

Lionel Scaloni entregó la lista final de la Selección Argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador, que serán los últimos de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la "Albiceleste" ya clasificada hace mucho tiempo, el director técnico apenas sacó a dos futbolistas con relación a la prenómina de 31 integrantes.

Se trata nada menos que de Facundo Medina y Ángel Correa, el defensor zurdo de Olympique de Marsella y el mediapunta de Tigres respectivamente. El resto del listado será idéntico al primero, por lo que ahora habrá 29 jugadores a disposición, a excepción de que haya algún lesionado a último momento.

La lista final de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).

: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra). Defensores : Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).

: Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra). Mediocampistas : Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia).

: Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia). Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Nicolás González (Juventus de Italia).

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas de Argentina - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.

- Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas de Argentina - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre del 2025 - 20 horas de Argentina - Estadio Monumental de Guayaquil - Fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas.

Los debutantes de la Selección Argentina en una lista final

Se trata de la primera vez en una nómina definitiva para Alan Varela (mediocampista central de Porto de Portugal), Claudio "Diablito" Echeverri (mediapunta de Bayer Leverkusen de Alemania) y José Manuel López (centrodelantero de Palmeiras de Brasil).