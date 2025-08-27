Qué pasó entre Alejandro Garnacho y su novia Eva García: por qué están separados

Alejandro Garnacho y Eva García, cuando eran una pareja feliz.

Alejandro Garnacho vive un presente complejo tanto a nivel personal como en el plano profesional. Es que viene de una temporada floja en Manchester United de Inglaterra, donde perdió continuidad y no pudo destacarse de la mejor manera. Eso también le quitó presencia en la Selección Argentina, al no ser convocado a la última doble fecha de eliminatorias por el entrenador Lionel Scaloni.

Desde que llegó Rúben Amorim, el extremo nacido en España y nacionalizado argentino no logró imponerse en el equipo titular. Sin embargo, este no ha sido su único problema ya que a esto se le suma una queja pública por "no jugar" que lo puso en el ojo de la tormenta. A lo que le sucede en su club, se le suma un escándalo que cada vez toma más fuerza en el plano personal respecto a su separación de Eva García, la mamá de su hijo Enzo.

Por qué están separados Alejandro Garnacho y Eva García

Las mujeres con las que se vio a Alejandro Garnacho.

Según informaron los medios ingleses, el atacante se separó de Eva García a comienzos de la pretemporada con Manchester United a mitad de este 2025. A su vez, Garnacho fue visto junto a la influencer española Ona Gonfaus. Según GSM HQ, ambos compartieron una caravana durante un reciente viaje. Además, el futbolista fue visto a cara descubierta con Lauri, una reconocida influencer de Madrid con la que lo vincularon tiempo atrás.

En medio de esta situación, Eva García dejó de seguirlo en Instagram. No es la primera vez que lo deja de seguir al jugador, ya que había hecho lo mismo el año pasado ante otro problema de la pareja vinculado con Gonfaus, pero luego se reconciliaron. Ambos fueron padres de Enzo, que es hasta ahora su único hijo, en noviembre de 2023. No obstante, el joven de 21 años protagonizó después varios escándalos.

El feed de Eva García ya no cuenta con Garnacho.

La queja de Garnacho que desató problemas en Manchester United

Tras perder por 1 a 0 con el Tottenham la final de la Europa League, "Garna" hizo una crítica contra su entrenador Amorim que desató la polémica. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... No sé", lanzó el juvenil, quien además consideró que "la temporada que la verdad fue una mierda". "Perdimos esta final y en la liga no le ganamos a nadie", disparó munición gruesa.

La respuesta de Amorim no se hizo esperar y sostuvo:·"Es fácil decirlo ahora... ¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así". Una carrera para el atacante, que en muy poco tiempo se llenó de escándalos y que tendrá que empezar a ordenar si quiere tener chance de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.