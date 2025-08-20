La decisión de Alejandro Garnacho que lo aleja de la Selección Argentina: "Me quedo acá"

Garnacho podría perderse el Mundial 2026

Hace unos días, Lionel Scaloni presentó la pre lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima ventana de Eliminatorias Sudamericanas y en ella se desprende una ausencia que comienza a hacer bastante ruido. Es que Alejandro Garnacho no figura en la nómina y a menos de un año para el próximo Mundial comienzan a surgir varios rumores sobre una posible ausencia definitiva.

Los delanteros convocados para los partidos que se van a disputar en septiembre son Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López. Este último sorprende de gran manera, pero no se trata de ninguna casualidad porque está desarrollando una muy buena temporada con Palmeiras, que avanza cada vez más fuerte en la vigente Copa Libertadores. Mientras que el atacante del Manchester United brilla por ausencia.

El principal motivo por el cual Alejandro Garnacho no es convocado a la Selección Argentina es porque no tiene minutos en el fútbol inglés. Si se repasan sus estadísticas, se puede apreciar que el último partido lo disputó el pasado 21 de mayo. Su bajo nivel y la relación complicada con Ruben Amorim provocaron que quede marginado y no ingrese en los planes de equipo para la nueva temporada que comenzó hace unos días. De hecho, no estuvo en el banco en la derrota ante Arsenal.

Por otro lado, se debe mencionar que está presionando de gran manera para cambiar de equipo y hasta lanzó una amenaza que no gustó para nada en los directivos como en también en los hinchas. "Me venden o me quedó acá sin jugar por los próximos seis o doce meses", expresó. Lo particular es tuvo una propuesta formal para mudarse al Bayern Munich, pero la misma fue rechazada porque su intención es jugar en el Chelsea. Un equipo que viene negociando su compra pero sigue sin llegar a un acuerdo en el valor de la ficha.

Lo cierto es que Alejandro Garnacho necesita sumar minutos con urgencia porque de lo contrario las chances de sumarse a la Selección Argentina y soñar con el Mundial del 2026 van a comenzar a decaer con el paso de los días. De hecho, los partidos oficiales para mostrarse son pocos, ya que las Eliminatorias Sudamericanas culminarán en septiembre y en las próximas ventanas de FIFA solo se disputarán amistosos que serán de utilidad para que Lionel Scaloni defina la lista de convocados.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Las Eliminatorias Sudamericanas señalan que la Argentina fue el primero en clasificarse al Mundial del 2026, mientras que Brasil y Ecuador consiguieron sus plazas más adelante. No obstante, hay seis selecciones que todavía tienen chances de ingresar de manera directa al certamen o aspirar al cupo que entrega el repechaje internacional.

Llos dirigidos por Lionel Scaloni les tocará recibir a Venezuela en la tarde del jueves 4 de septiembre. A falta de una definición, se estima que el partido se podría disputar en el Estadio Monumental. Mientras que el cierre del campeonato va a ser el próximo martes 9 en Ecuador. Luego, se tendrán que organizar partidos amistosos con el fin de ajustar detalles y definir los convocados a la cita mundialista.