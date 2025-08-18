Sorpresas: prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador por Eliminatorias

Oficial: la prelista de Scaloni en la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador.

Lionel Scaloni entregó oficialmente la prelista de la Selección Argentina para cerrar las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con algunas sorpresas, el entrenador de la "Albiceleste" eligió a los preconvocados para las últimas dos fechas del torneo, frente a Venezuela de local el 4 de septiembre y Ecuador de visitante el 9 del mismo mes.

En la prenómina aparecen, por ejemplo, Alan Varela, Julio Soler, Claudio "Diablito" Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y José Manuel López. Entre las ausencias más destacadas está la de Enzo Fernández. Además, regresan algunos campeones del mundo que estuvieron ausentes en el llamado anterior como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, entre otros.

Se estima que cuando falten alrededor de diez díaz para los partidos de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador, habrá un corte final de Scaloni, en el que quitará como mínimo a un futbolista por puesto a excepción de los arqueros. La idea del cuerpo técnico, si se tiene en cuenta que la "Albiceleste" ya está clasificada al Mundial 2026, es aprovechar estos dos últimos compromisos oficiales para darles rodaje a aquellos jugadores que no tuvieron demasiados minutos y a los juveniles que están haciendo sus primeras armas en el combinado nacional.

La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia).

Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).

Defensores

Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra).

Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal).

Gonzalo Montiel (River de Argentina).

Marcos Acuña (River de Argentina).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia).

Facundo Medina (Olympique de Marsella de Francia).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España).

Juan Foyth (Villarreal de España).

Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia).

Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca de Argentina).

Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra).

Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania).

Giovani Lo Celso (Betis de España).

Alan Varela (Porto de Portugal).

Nicolás Paz (Como de Italia).

Thiago Almada (Atlético de Madrid de España).

Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra).

Franco Mastantuono (Real Madrid de España).

Valentín Carboni (Genoa de Italia).

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España).

Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos).

Ángel Correa (Tigres de México).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España).

José Manuel López (Palmeiras de Brasil).

Lautaro Martínez (Inter de Italia).

Nicolás González (Juventus de Italia).

