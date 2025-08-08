Amistoso confirmado para la Selección Argentina: quién será el próximo rival

Tras confirmarse que no realizará la gira que tenía prevista por China en octubre de 2025, la Selección Argentina jugará un partido amistoso frente a México en los Estados Unidos, pocas semanas después de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que tendrá lugar en septiembre rumbo al Mundial 2026.

La noticia la confirmó yC Sports y el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni y que capitanea Lionel Messi disputará el encuentro contra el conjunto centroamericano entre el miércoles 8 y martes 14 de octubre en el Soldier Field de Chicago, donde hace de local el Chicago Fire de la Major Soccer League. En ese estadio la “Albiceleste” ya había disputado un duelo ante Ecuador, previo a la Copa América 2024.

El cotejo le permitirá a la Argentina medirse frente a uno de los anfitriones de la próxima cita mundialista pocos meses antes de la competición. Mientras tanto, el entrenador continúa dándole minutos a jóvenes talentos que están teniendo sus primeras experiencias en la selección, a la vez que mide a los "habituales", algunos de los cuales cambiaron de aire en este último mercado de pases (como Leandro Paredes, quien firmó por Boca Juniors, o Rodrigo De Paul que recientemente arribó al Inter Miami de Messi).

El historial reciente entre Argentina y México: los últimos cruces entre ambos

El choque más reciente que disputaron Argentina y México tuvo lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cual terminó en victoria del cuadro albiceleste por 2-0 en el Lusail Stadium, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) inició gestiones para disputar otro encuentro amistoso en el terreno norteamericano con el MetLife Stadium (sede de la final del Mundial de Clubes y del próximo partido decisivo de la Copa del Mundo 2026) de Nueva Jersey como el recinto que picaría en punta para albergar el duelo.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este jueves 5 de diciembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Así lo confirmó la FIFA en los últimos días, tras semanas de especulaciones sobre la sede y fecha definitiva del evento. La ceremonia marcará el inicio formal del camino hacia la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

Las Vegas fue elegida después de que se descartaran otras ciudades candidatas en Canadá y México, pese a que estos países también actuarán como anfitriones junto a Estados Unidos. La decisión se tomó debido a la infraestructura de entretenimiento, conectividad global y experiencia en eventos internacionales que ofrece la llamada Ciudad del Pecado. Es la segunda vez que Las Vegas albergará un sorteo mundialista, ya que también lo hizo en 1994 durante la organización del torneo en Estados Unidos.