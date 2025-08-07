Dibu Martínez nominado en el Balón de Oro 2025: con quiénes compite por el premio Lev Yashin

Dibu Martínez, otra vez nominado al Premio Yashin en el Balón de Oro.

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ser noticia en el fútbol internacional, mientras se define su futuro en Aston Villa de Inglaterra en pleno mercado de pases. En esta oportunidad, el arquero de 32 años que brilla en la Selección Argentina fue nominado otra vez para recibir el Premio Lev Yashin en el próximo evento del Balón de Oro, como el mejor portero de la última temporada.

A través de sus canales oficiales en las redes sociales, desde la reconocida distinción de la revista francesa France Football publicaron que el marplatense integra la lista de candidatos a quedarse con el trofeo individual. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. "Dibu" Martínez es el único argentino que puede llegar a ganar en esta ocasión.

Dibu Martínez, nominado al mejor arquero del mundo en el Balón de Oro 2025: sus rivales

El guardavalla surgido en Independiente está en la lista junto a los siguientes futbolistas, que también se destacaron en su misma posición:

Alisson Becker (brasileño de Liverpool, Inglaterra).

(brasileño de Liverpool, Inglaterra). Yassine Bounou (marroquí de Al-Hilal, Arabia Saudita).

(marroquí de Al-Hilal, Arabia Saudita). Lucas Chevalier (francés de Lille, Francia).

(francés de Lille, Francia). Thibaut Courtois (belga de Real Madrid, España).

(belga de Real Madrid, España). Gianluigi Donnarumma (italiano de París Saint Germain, Francia).

(italiano de París Saint Germain, Francia). Jan Oblak (esloveno de Atlético de Madrid, España).

(esloveno de Atlético de Madrid, España). David Raya (español de Arsenal, Inglaterra).

(español de Arsenal, Inglaterra). Matz Sels (belga de Nottingham Forest, Inglaterra).

(belga de Nottingham Forest, Inglaterra). Yann Sommer (suizo de Inter de Milán, Italia).

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Equipos masculinos

Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

DTs masculinos

Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador Sub 21)

Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Esteveao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).

Equipos femeninos

Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).

DTs femeninas

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra), Arthur Elias (selección de Brasil), Justine Madugu (selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra) y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Trofeo Yashin femenino (mejor arquera)

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona, España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora Sub 21)

Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid, España), Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay).

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025? Fecha, hora, TV en vivo y streaming

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.