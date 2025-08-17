Impacto por lo que hizo Julián Álvarez en el debut del Atlético de Madrid en La Liga

Julián Álvarez sorprendió una vez más con el Atlético de Madrid: en el debut del equipo en la temporada 2025-2026 de La Liga de España frente al Espanyol en condición de visitante, el delantero de la Selección Argentina convirtió un golazo para poner en ventaja al 'Colchonero'. En un tiro libre a pocos metros del área a los 36 minutos del primer tiempo, el ex River Plate desenfundó un bombazo que superó a la barrera y dejó sin respuesta al arquero Marko Dmitrović.

Con Julián Álvarez, el sorpresivo 11 del Cholo Simeone en el debut de Atlético Madrid

Madrid realiza su presentación en la temporada 2025-2026 de LaLiga de España este domingo 17 de agosto del 2025, cuando a partir de las 16:30 horas en Argentina visite a Espanyol en el Estadio Cornellà-El Prat por la primera fecha del certamen. El entrenador Diego Simeone ya seleccionó a los once titulares que irán de arranque frente al cuadro catalán, con su gran figura Julián Álvarez entre los elegidos, junto con otros compañeros de la Selección Argentina, y con varias sorpresas en el banco de suplentes.

El arco del 'Colchonero' será defendido, como es habitual, por el esloveno Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Robin Le Normand y Dávid Hancko integran la línea de tres defensores planteada por el 'Cholo', quien no cuenta con el uruguayo José María Giménez por lesión. En el mediocampo jugarán Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Conor Gallagher y Thiago Almada, una de las recientes incorporación del cuadro español en este último mercado de pases. La formación la completan Álex Baena y la 'Araña', que buscará comenzar una nueva competición con el pie derecho

