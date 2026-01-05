Tiene 24 años, es sobrino de un histórico de la música nacional y va a cerrar el Festival Jesús María

El próximo jueves 8 al domingo 18 de enero se celebrará la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y entre los artistas que se presentarán en el Anfiteatro José Hernández se encuentra el sobrino de un histórico de la movida tropical. La historia de Simón Aguirre, una de las figuras más influyentes del cuarteto en la actualidad.
Simón Aguirre es sobrino de Walter Romero, histórico exvocalista de Banda XXI, y se presentará en el Festival de Jesús María como un referente tropical de las nuevas generaciones. El cantante es originario de Río Cuarto y se destaca por haber sabido combinar el sonido tradicional del cuarteto con una estética moderna.
En sus inicios, Aguirre grababa videos caseros para Youtube y eso le dio visibilidad para empezar a colaborar con bandas populares. Su primera gran oportunidad fue con la banda Nepus, con quienes grabó las canciones En la cama que pague y Por una vez. Pero al unirse a Q' Lokura su carrera creció y eso le permitió mostrar su voz en públicos más amplios.
Una de las cuestiones que más lo acercan a los jóvenes es su cercanía al mundo de las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte monetos de su vida personal, como el nacimiento de su hijo Vicente. Sobre su estilo musical, Aguirre fusiona el tunga tunga tradicional con elementos del reggaetón.
La lista completa de artistas que se presentan en Jesús María 2026
- Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.
- Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.
- Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.
- Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.
- Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.
- Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.
- Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.
- Jueves 15 de enero: Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.
- Viernes 16 de enero: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.
- Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.
- Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.