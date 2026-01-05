Tiene 24 años, es sobrino de un histórico de la música nacional y va a cerrar el Festival Jesús María

Tiene 24 años, es sobrino de un histórico de la música nacional y va a cerrar Jesús María.

El próximo jueves 8 al domingo 18 de enero se celebrará la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y entre los artistas que se presentarán en el Anfiteatro José Hernández se encuentra el sobrino de un histórico de la movida tropical. La historia de Simón Aguirre, una de las figuras más influyentes del cuarteto en la actualidad.

Simón Aguirre es sobrino de Walter Romero, histórico exvocalista de Banda XXI, y se presentará en el Festival de Jesús María como un referente tropical de las nuevas generaciones. El cantante es originario de Río Cuarto y se destaca por haber sabido combinar el sonido tradicional del cuarteto con una estética moderna.

En sus inicios, Aguirre grababa videos caseros para Youtube y eso le dio visibilidad para empezar a colaborar con bandas populares. Su primera gran oportunidad fue con la banda Nepus, con quienes grabó las canciones En la cama que pague y Por una vez. Pero al unirse a Q' Lokura su carrera creció y eso le permitió mostrar su voz en públicos más amplios.

Una de las cuestiones que más lo acercan a los jóvenes es su cercanía al mundo de las redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte monetos de su vida personal, como el nacimiento de su hijo Vicente. Sobre su estilo musical, Aguirre fusiona el tunga tunga tradicional con elementos del reggaetón.

