EEUU revisa el calendario de vacunas infantiles para recomendar menos inyecciones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta

Por Ahmed Aboulenein ‍y Michael Erman

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) - Estados Unidos dijo el lunes que estaba revisando su calendario ‍de vacunación infantil ⁠para recomendar cuatro vacunas menos, una medida que, según dice, alinea al país con otras naciones desarrolladas mientras también avanza en uno de los objetivos a largo plazo del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Jim O'Neill, aprobó ‌las directrices actualizadas, dijo el lunes ⁠el Departamento de Salud y ⁠Servicios Humanos, un mes después de que el presidente Donald Trump pidiera reducir el número de vacunas ‍en los calendarios infantiles.

Las vacunas contra el rotavirus, la gripe, la enfermedad ⁠meningocócica y la hepatitis A ‌se han trasladado a la toma de decisiones compartida entre padres y proveedores de atención médica, dijo HHS.

La decisión de retirar las vacunas del calendario se tomó al margen del proceso ‌habitual ‌de recomendación de vacunas, en el que un grupo externo de asesores expertos examina las ventajas de cada vacuna teniendo en cuenta la salud pública.

Dos altos funcionarios del ​HHS, Martin Kulldorf y Tracy Beth Hoeg, revisaron los protocolos de vacunación en otros 20 países desarrollados y formularon las recomendaciones para cambiar el calendario de Estados Unidos, dijo la agencia.

Las recomendaciones actualizadas mantienen las inmunizaciones para 11 enfermedades, incluidos el sarampión, las ‍paperas y la varicela, mientras que clasifican otras como dirigidas a grupos de alto riesgo o sujetas a la categoría de decisión compartida, dijo el HHS.

Los proveedores de seguros seguirán cubriendo los costos ​de inmunización con independencia de la categoría, dijeron altos funcionarios del HHS a los periodistas en una llamada. ​Entre los cambios, los CDC recomiendan ahora una sola dosis de la vacuna contra el ⁠virus del papiloma humano en lugar de dos.

(Reportaje de Ahmed Aboulenein en Washington y Michael Erman en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)