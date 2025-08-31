Dibu Martínez le dice chau a Aston Villa: acuerdo de última hora para irse a otro equipo

¿Chau Aston Villa? Dibu Martínez, a punto de irse ahora.

Emiliano "Dibu" Martínez tiene muy avanzada su salida de Aston Villa después de cinco temporadas. El arquero de 32 años de la Selección Argentina, uno de los mejores del planeta fútbol, tiene las negociaciones en marcha con un gigante mundial para irse ahora mismo, sobre el final del mercado de pases. El equipo que llegó a un acuerdo verbal con el marplatense en esta oportunidad es nada menos que Manchester United.

El conjunto dirigido por Ruben Amorim no empezó bien la temporada en gran parte por los bajos desempeños de su portero titular, el camerunés André Onana. De esta manera, los "Diablos Rojos" buscarían dar un golpe de efecto bajo los tres palos con la contratación del ex Independiente, aunque no trascendieron los montos de la muy probable venta ni el contrato todavía. Quien arrojó la "bomba" al respecto fue Fabrizio Romano, el periodista deportivo italiano reconocido por sus aciertos en líneas generales en cada mercado.

Según comunicó Fabrizio Romano en su cuenta oficial de X (ex Twitter), "el Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa!". Además, informó durante el domingo 31 de agosto del 2025 que "como se reveló en exclusiva esta mañana, Dibu regresa como opción concreta para el United si el acuerdo con (Senne) Lammens (guardavalla belga de Royal Antwerp de su país) no se concreta". Y concluyó que "las conversaciones ya están muy avanzadas".

Noticia en desarrollo...