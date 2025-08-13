Por qué Dibu Martínez sigue jugando en Aston Villa y qué equipos siguen mostrando interés

A pesar de estar nominado en el Balón de Oro 2025, Emiliano Martínez continúa en el Aston Villa mas allá de las múltiples especulaciones sobre su futuro. El "Dibu" atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera, con varios equipos europeos siguiendo de cerca su situación. Sin embargo, por ahora el arquero de la Selección Argentina permanece en Birmingham y arrancó la pretemporada como titular.

El futuro del campeón del mundo parecía estar resuelto cuando en mayo se despidió llorando del Villa Park tras el último partido de local ante Tottenham. Esa imagen conmovió a los hinchas y se interpretó como una clara señal de despedida. No obstante, han pasado varios meses y las negociaciones no se concretaron, dejando al arquero argentino en una situación de total incertidumbre.

¿Qué equipos están interesados en Dibu Martínez?

Las principales ofertas que recibió el guardameta llegaron desde Manchester United y clubes de Arabia Saudita. Los Red Devils mostraron un interés concreto, pero solamente propusieron un préstamo con opción de compra debido a sus complicaciones financieras. Esta modalidad no convenció al Aston Villa, que exige una venta directa por aproximadamente 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de su figura. La dirigencia de Birmingham entiende que necesita generar ingresos significativos para equilibrar sus finanzas y cumplir con las normativas del Fair Play Financiero.

Manchester United retiró su interés inicial ante las complicaciones de la negociación y dirigió su atención hacia otros objetivos. Otros gigantes como Barcelona y Atlético de Madrid también sondearon la situación del arquero argentino, aunque nunca presentaron ofertas formales. El Culé evaluó al marplatense como una alternativa a futuro, considerando la edad de sus actuales porteros. Por su parte, el conjunto colchonero de Diego Simeone había mostrado interés desde hace tiempo, especialmente pensando en un eventual reemplazo de Jan Oblak.

La preferencia del "Dibu" Martínez por permanecer en Europa y en la elite del fútbol mundial influyó en su decisión de rechazar ofertas millonarias desde Arabia Saudita. El arquero prioriza mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026, donde la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar. Esta postura limitó sus opciones de salida, ya que descartó el destino que ofrecía las mejores condiciones económicas.

Mientras tanto, Aston Villa se preparó para su eventual partida con la incorporación de Marco Bizot, experimentado arquero neerlandés de 34 años procedente del Brest francés. Esta contratación se interpreta como una medida preventiva ante la posible salida del argentino, aunque también puede significar mayor competencia para el puesto. El club de Birmingham demostró así que está dispuesto a negociar por su estrella si aparece la oferta adecuada.