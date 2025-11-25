La gran inversión de una marca de alimentos para mascotas.

Alican, la compañía argentina especializada en nutrición súper premium para mascotas, se prepara para una ambiciosa expansión con una inversión de 60 millones de dólares en los próximos cinco años. La meta es reforzar su posición tanto en el mercado local como en el exterior, con un foco especial en el segmento de alimentos para gatos, que experimenta un crecimiento explosivo.

El segmento felino pasó de consumir 870 toneladas anuales en 2018 a una proyección de 8.800 toneladas para 2025, lo que representa un aumento del 1000 por ciento en tan solo siete años. Este auge responde a la creciente popularidad de los gatos como mascotas, especialmente en hogares urbanos, donde su menor costo y adaptabilidad a espacios pequeños los hacen preferidos frente a los perros.

En Argentina, el 78 por ciento de los hogares tiene al menos una mascota, y la población de gatos creció entre un 20 y 25 por ciento en la última década, superando incluso la cantidad de perros registrados en grandes ciudades. Los millennials y jóvenes adultos impulsan esta tendencia, buscando productos que ofrezcan excelencia científica y bienestar integral para sus felinos.

Darío Maida Re, Founding Director de Alican, afirmó que "los gatos son el futuro del petcare urbano" y destacó que los tutores exigen calidad y cuidado en la alimentación. Actualmente, el consumo promedio anual de alimento balanceado para gatos en Argentina es de seis a siete kilogramos por animal, cifra que aún está por debajo de países desarrollados donde se consumen entre 10 y 12 kilogramos, lo que indica un gran potencial de crecimiento para el sector.

El segmento premium es el que más crece, con un aumento anual del 12 por ciento en volumen entre 2021 y 2022, a pesar de la inflación. Alican, que comenzó en 2017 con solo cinco productos para gatos, hoy ofrece 177 SKUs en su línea Sieger, que abarca alimentos secos, húmedos y clínicos bajo la marca Sieger Vet.

La empresa lidera el canal especializado argentino en alimentos húmedos para mascotas y se destaca por ser la única compañía nacional que cuenta con tecnología de cobertura al vacío y extrusión de doble tornillo, lo que garantiza un producto de calidad y palatabilidad comparable a las marcas más sofisticadas del mundo.

Alican busca expandirse en el mercado de arena para gatos

Como parte de su plan de expansión, Alican selló un acuerdo con una empresa estadounidense para ingresar al mercado de arenas para gatos, convirtiéndose en socio exclusivo en Argentina de Sustainably Yours, la marca líder en arenas naturales para felinos en Estados Unidos y presente en más de 25 países.

Estas arenas están elaboradas con solo dos ingredientes, cassava y maíz, son 100 por ciento biodegradables, no generan polvo y ofrecen un rendimiento superior en control de olores y aglomeración. La alianza representa una innovación en la categoría de arenas para gatos en Argentina, combinando sustentabilidad, innovación y practicidad, valores que Alican comparte plenamente.

El plan de inversión incluye la ampliación de las plantas de alimentos secos y húmedos en Córdoba, la incorporación de nuevas líneas de snacks funcionales para gatos y la adquisición de tecnología exclusiva para fabricar productos con máxima calidad y precisión nutricional.

Con bases en Buenos Aires y plantas propias en Alcira Gigena y Juárez Celman, Córdoba, Alican exporta a Estados Unidos y otros mercados, y busca aumentar sus exportaciones en un 50 por ciento en los próximos años. Actualmente, sus ventas internacionales representan el 10% del total, con presencia en Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador, y planes para ingresar a Perú, Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos.