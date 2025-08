"Muy incierto": la preocupante sentencia sobre el futuro de Dibu Martínez

El 'Dibu' trabaja con normalidad en la pretemporada del Aston Villa, aunque su futuro es incierto: cuáles son las posibilidades de que se vaya en este mercado de pases.

La pretemporada de los equipos en Europa entra ya en su recta final, a falta de menos de dos semanas para el arranque de algunas de las ligas más importantes en el 'Viejo Continente'. El mercado de pases, por su parte, cerrará el 1 de septiembre, por lo que los clubes cuentan con casi un mes para cerrar sus últimas contrataciones y conformar de forma definitiva sus planteles de cara a una nueva temporada. En este contexto, Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina, atraviesa horas de total incertidumbre en el Aston Villa sobre su futuro.

A once días del debut de los 'Villanos' en la Premier League frente a Newcastle, la continuidad del 'Dibu' en el equipo es una incógnita. Tras retirarse entre lágrimas en el último partido de la campaña anterior, todo parecía indicar que el marplatense le iba a poner un punto final a su etapa en el cuadro de Birmingham: sin embargo, las ofertas que llegaron por él fueron rechazadas y, de momento, permanecería bajo las órdenes de Unai Emery.

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, la oferta del Manchester United (el destino más probable para el guardameta campeón del mundo con la 'Albiceleste') no convenció a los directivos: "De momento, no se hace", sentenció el italiano.

El futuro incierto del Dibu Martínez: por qué Aston Villa no aceptó la oferta de Manchester United

El principal motivo por el que no se concretó la salida del ex Getafe es que los 'Red Devils' pretendían llevárselo a préstamo, una operación que el Aston Villa no aceptó bajo ningún término. "Es un jugador muy importante para ellos, es uno de los mejores porteros del mundo, entonces dejarlo salir en préstamo no es algo que quieran hacer. El United lo ha intentado porque sabe que al jugador le gustaría la oportunidad de ser el nuevo portero del United, pero de momento el Villa ha cerrado las puertas", comentó Romano. En principio, el ex Arsenal sólo sería vendido por una suma que ronda entre los 35 y 40 millones de euros.

Mientras tanto, "Dibu" Martínez aprovechó el parate para tomarse vacaciones y, el pasado 14 de julio, se reincorporó a los entrenamientos con el resto del plantel. Además, fue titular en los dos amistosos que el conjunto de Emery disputó en Estados Unidos ante el St. Louis City SC y el Nashville SC, el 30 de julio y el 3 de agosto respectivamente. Mañana, los 'Villanos' se enfrentarán a la Roma de Italia en el predio que la institución tiene en Walsall (localidad cercana a Birmingham), en uno de los últimos tres duelos previos a la presentación frente al Newcastle por la Premier League.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 212.

: 212. Vallas invictas : 256.

: 256. Goles recibidos: 70.

Qué equipos están interesados en fichar a Dibu Martínez

Manchester United lidera las especulaciones como el principal interesado en incorporar al marplatense. El club está decidido a modificar la dinámica interna del primer equipo tras una temporada que no cumplió con las expectativas. Rubén Amorim, técnico de los Red Devils, considera al Dibu como una prioridad para reforzar el arco. Las negociaciones no serán sencillas para los Red Devils. Aston Villa estableció el precio de salida en 40 millones de libras (54.960.000 dólares), una cifra que refleja la valoración del club sobre su importancia estratégica.

Además del United, otros grandes clubes europeos monitorean la situación del arquero argentino: