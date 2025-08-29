Al Dibu Martínez: el secreto de Armani en los penales de River vs. Unión

Armani cambió su racha en los penales.

Era una de sus principales falencias pero Franco Armani con el tiempo fue trabajando para perfeccionarse y transformarse en un arquero ataja penales. Algo que le dio a River la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Unión. No solo se trata de estudiar a los rivales, sino que decidió copiar un gesto del Dibu Martínez.

"Hay que tenerse confianza, tener en claro a los pateadores y estudiarlos. Porque hay que estudiarlos. Yo no me doy por vencido, me pueden criticar y decir lo que quieran, soy un luchador. Nunca me relajo y estamos en un club que te exige", expresó el Pulpo después de victoria. Su actuación con dos remates atajados fue clave para que el Millonario nuevamente sonría desde el punto penal.

Aunque hay un detalle que surgió con el paso de las horas y que expone que Franco Armani aprendió de algo que seguramente fue transmitido por el Dibu Martínez o que decidió copiar a partir de lo hecho en el Mundial del 2022. La transmisión de TyC Sports captó que hubo pequeño cruce de palabras con Valentín Frascendini. "Ojo", le dijo después de entregarle la pelota en mano.

"Todos los años que estuve en la Selección Argentina aprendí mucho del Dibu. Estoy agradecido porque sé que me sigue todos los partidos", señaló el arquero del Millonario. Esto permite entender que no se trata de ninguna casualidad que haya actuado como lo hizo frente al jugador de Unión. Una decisión que tuvo éxito, debido a que significó la contención de un disparo que ayudó a que la serie culmine 4-3 y con el pasaje a cuartos de final.

Armani comienza a ser récord en los penales

Por un lado, en lo que respecta a la historia de River, Franco Armani se convirtió en el segundo arquero en lograr contener dos penales en tandas consecutivas. El récord se encontraba en posesión de Ángel Comizzo que lo pudo desarrollar en tres oportunidades, pero ahora deberá compartirlo con el Pulpo después de sus actuaciones frente a Libertad de Paraguay y Unión de Santa Fe.

Mientras que el segundo registro que se desprende es que el arquero del Millonario es el que más penales atajó desde 1990 hasta la actualidad en el fútbol argentino de acuerdo a una estadística de Bolavip. Se encuentra primero con 34, luego lo sigue Sergio Romero con 29 y el podio se termina de completar con Roberto Abbondanzieri con 26. La racha comprende partidos y tandas desde los 12 pasos.

¿Se puede ir en el 2026?

En lo contractual, es posible apreciar que Franco Armani se encuentra vinculado con River hasta finales de la temporada 2026. Sin embargo, hay un elemento que lo pone en duda por medio de una cláusula que se encontrará activa en los primeros 15 días de enero en la que le permite ejecutar su salida del club en caso de que lo desee. Sin necesidad de que haya una oferta del exterior.

De momento, los rumores mencionan que el Pulpo no cuenta con la intención de marcharse y de mínima respetará el contrato que tiene firmado con el Millonario. Aunque no hay que descartar que se den charlas para que pueda renovar y se quede dos temporadas más. Aquella idea de retirarse en Atlético Nacional de Colombia comienza a quedar desplazada por hacerlo en el arco del Estadio Monumental.