¿Lo compra? La decisión final del Manchester United con Dibu Martínez

El United decidió si compra o no al Dibu Martínez.

Desde el final de la temporada europea 24/25, se rumorea bastante que el Dibu Martínez puede marcharse del Aston Villa y pasar a un equipo de primer nivel. Uno de los interesados en quedarse con su ficha es el Manchester United que acaba de tomar una decisión más que importante sobre la compra del pase y que repercutirá de gran manera en la carrera del arquero.

Hay una intención del propio jugador de marcharse y cambiar de aires con el fin de sumar minutos en un equipo que se encuentre con objetivos más importantes. Sin embargo, el conjunto de la ciudad de Birmingham se mantiene inflexible con cada una de las ofertas que recibe para desprenderse de su máxima figura. Todo aquel que lo quiere tendrá que estar dispuesto a colocar 40 millones de libras, que al realizar el cambio a dólares son casi 55 millones.

Es por ello que los directivos del Manchester United consideraron exagerado al valor del Dibu Martínez y dieron por terminadas las negociaciones que venían desarrollando con el Aston Villa. De hecho, hay un detalle que confirma esta decisión. "El club está trabajando en el acuerdo para fichar a Senne Lammens, con las conversaciones ya en marcha. En términos personales, está casi todo acordado“, expresó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes.

El nuevo elegido por los Diablos Rojos se trata de un arquero de 23 años que se encuentra defendiendo la camiseta del Royal Antwerp de Bélgica, y que cuenta con un pasado en el Brujas del mismo país. Está claro que es una apuesta con la intención de resolver un problema más que importante como es la contratación de un profesional que brinde seguridad dentro del campo de juego.

Y con el cierre del mercado de pases en Europa, es muy probable que el Dibu Martínez se mantenga en el Aston Villa hasta el final de la temporada. Esto es producto de que los clubes ingleses no suelen realizar grandes movimientos en la ventana de diciembre. Por otro lado, el jugador no puede forzar una salida, debido a que dispone de un contrato vigente hasta junio del 2029. Solo podrá marcharse en caso de que presente una propuesta formal por 40 millones de libras.

El detalle de su precio

El valor mencionado es considerado elevado para varios clubes de Europa que buscaron quedarse con el pase del Dibu Martínez en el último mercado de pases. Sin embargo, hay un detalle que se esconde y es que no se trata de la cláusula de rescisión. Es una decisión del Aston Villa que en cada ventana establece el dinero que cree necesario para sentarse a negociar.

Esto implica que sea más complicado sacar al arquero del conjunto inglés, debido a que la cláusulas de rescisión no requieren de charlas entre dos equipos. Solo alcanza con transferirle el monto al arquero, que este se lo mande a su institución y así romper el contrato que había firmado.

¿Cuándo vuelve a la Argentina?

El calendario de las Eliminatorias Sudamericanas señala que la Argentina se va a despedir primera y con la clasificación al Mundial del 2026 que se va a desarrollar entre Canadá, Estados Unidos y México. Los jugadores que serán citados por Lionel Scaloni tiene que regresar al país en los próximos días.

Esto es producto de que la Albiceleste tendrá que enfrentar a Venezuela, probablemente, en el Estadio Monumental en la tarde del jueves 4 de septiembre. Mientras que el martes 9 viajará para medir fuerzas con Ecuador. En caso de que se impongan en los partidos, los dirigidos por Lionel Scaloni se despedirán con 41 unidades.